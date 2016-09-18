شعب مسيرة 18 شتنبر مرآتنا

لا تستهزؤا بمن خرجوا بمسيرة 18 شتنبر التاريخية و لا تنعتوهم بأبشع الصفات..

فما شاهدتم هو مجرد عينة بسيطة لسواد أعظم ، لمواطنين مغاربة مغلوب على أمرهم..

تم "تكليخهم" عبر سنوات ، عبر النظام التعليمي الفاشل ، و عبر الإعلام الفارغ و المتدني و الذي لا يعبر عن مغربيتنا و لا قيمنا ، و عبر تحطيم أسس أعظم مؤسسة تجمعنا و هي الأسرة..

قد نجحوا ، أيما نجاح في خلق هذا الجيل المتخلف اللاواعي و اللامسؤول !!

يخيل إلي و للحظة و كأننا ننظر لأنفسنا من خلال أولئك الذين تم استجوابهم..

هم مرآتنا شئنا أم أبينا ، هم واقعنا الذي نحاول اخفاءه بكل مستحضرات العولمة الزائفة التي نظن أننا جزء منها و ما نحن إلا إحدى تجليات سلبياتها..

لا تظنوا أو لا نظن نحن من ندعي أننا نفهم و نعي ما يحصل حولنا أننا خارج دائرتهم ، و كذلك بالنسبة لمن يظنون أنفسهم النخبة !!

كلنا في الهوى سوى ، كلنا ماريونيتات تحركها أيادي تعتبرنا مادة كوميدية ، يستهزأ بنا و يفعل بنا ما لا يفعل بأولئك المغلوبين على أمرهم ، فهم على الأقل مغيبون جهلا و نحن عن علم..

فمن يا ترى الأكثر استحقاقا للاستهزاء ، نحن من نرفع شعار الوعي أم إخواننا و شعبنا ممن خرجوا.