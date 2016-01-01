رسالة إلى الجماهير الرياضية الطنجوية
يجمع المعنيون بالشأن الرياضي الوطني على أهمية الإنجاز الفني الذي حققه نادي الاتحاد الرياضي لطنجة في أول صعود له إلى القسم الوطني الأول من البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم ، إذ أنه تمكن من حصوله على موقع رفيع في البوديوم ( الرتبة الثالثة ) . و الآن يشتغل فارس البوغاز و بأناة على ثلاث واجهات ، البطولة الوطنية و كأس العرش و كأس الاتحاد الإفريقي ، مما يعني أن مسؤولي الفريق الأزرق من إداريين و تقنيين و لاعبين .. في حاجة ماسة إلى نفس هادئ و طويل ، و تخطيط محكم البناء ، و استراتيجية بالغة الدقة و الذكاء ، لمواصلة الأداء الرياضي الفعال و المثمر . و ما من شك في أن كل هذه المستلزمات تكاد تكون حاضرة في وعي ، و واقع الكتيبة " البوغازية " الصلدة من أجل التتويج بأحد الألقاب أو أكثر ، رغم شراسة المنافسة الوطنية و القارية . كما أن الانتصارات ذات العلامة الكاملة و المشجعة ، التي حققها الاتحاد على مستوى البطولة و كأس العرش إلى حد الآن ، تبعث برسالة بالغة القوة إلى من يهمه الأمر من الأندية المنافسة .
- و لئن كان المنجز الرياضي لفارس البوغاز قد تفوق في السنة الماضية على جميع الأندية الوطنية ، و خاصة على مستوى الأداء الفني فوق المستطيل الأزرق ، و الفرجة غير المسبوقة وطنيا و عربيا ، و التي تجسدت في المشاهد الاستثنائية : أعداد غفيرة من المشجعات و المشجعين و أهازيج و ألواح فنية و لا أبهى ! فإن قرار الجامعة المغربية لكرة القدم " حل " الألتراس / الفصائل الرياضية و منها فصيل هيركوليس لم يكن مدروسا بالشكل الكافي . صحيح نتفهم بعض المظاهر المأساوية و المؤلمة التي حدت بالجامعة إلى اتخاذ هكذا قرار قد يصيب مالية بعض الأندية الوطنية في مقتل ، و نتفهم رد الفصائل المشجعة و موقفها من مقاطعة المباريات الأولى من بطولة السنة الجارية ، كي يتسنى لأولي الأمر في الجامعة أن يأخذوا بعين الاعتبار مطالبها المنطقية و المقبولة إلى حد كبير ، من قبيل الاحترام المفروض الذي يجب أن يحظى به المشجعون ، و إيجاد إطار لوجستيكي سليم ، يوفر عملية الولوج إلى المركبات الرياضية و مغادرتها بشكل سلس ، و جعل مختلف المرافق العمومية من مراحيض و غيرها في خدمة المشجعين و السهر الأمني على سلامتهم .
- و في هذا السياق يمكن القول دون مبالغة إن الفريق الذي تضرر أكثر من غياب الجماهير هو فريق الاتحاد الرياضي لطنجة ، لأنه الفريق الكبير الوحيد الذي لا يحتضنه إلا جمهوره العريض و المخلص ، لذلك فإن استمرار هذه المقاطعة التي طالت كثيرا ، من شأنها أن تعصف بأحلام ساكنة مدينة متعطشة لألقاب مشروعة . لذلك يعتبر صاحب هذه السطور أن رسالة الفصيل هيركوليس و الجماهير الطنجوية قاطبة قد وصلت إلى أصحاب الشأن الكروي الوطني ، و أن الوقت قد حان لعودة الأمواج الزرقاء للمدرجات ، لإعطاء الدعم اللازم لفريقها الغالي ، و الذي يسير في الاتجاه الصحيح بقيادة الجنرال و المدرب المقتدر عبد الحق بنشيخة ، نحو تحقيق نتائج رفيعة و مشرفة هذا العام ، خاصة و أن المصلحة العليا لفارس البوغاز تستدعي اليوم قبل الغد تضامن جميع مكوناته ، من لاعبين و إداريين و أمنيين و جماهير .. فلنقاطع المقاطعة و لنتجه صوب المدرجات و بأعداد قياسية ، نملأها حبا و سعادة و حضارة ، فالاتحاد في حاجة مطلقة إلى أنصاره الآن .. قبل فوات الأوان !
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