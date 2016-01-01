الكـذب و السياسية

الشعب المغربي متكوّن من فصائل، عائلات، إثنيات، ألوان، مزاجات، ها اللي كايصوم أو اللي ما كايصومش، اللي كايصلي أو ما كايصليش، ها اللي متدييـّـن ها اللي ما مسوّقش، بالنسبة ألإسلاميين هاد الشي كولــّـو "غير مباح" أو كايشكل خطورة على الشعب المغربي، بحال إيلا نصــّـبناهم، عطيناهم وكالة باش إشرفوا على أمورنا لأنه باقي ما رشدناش، ضروري تكون الدولة فى أول الأمر دولة مدنية، ماشي مرتابطة بهاد الدين ولا ّ لاخور، الدين غادي ديما يبقى مسألة شخصية، ما عند الدولة فاين تدخل.

الفكرة الأساسية مورى هاد الشي كولــّـو: كسب المشروعية باش إنطقوا هاد خييــّـاتنا باسم الشعب أو بارادة الشعب، اللي هي غير موجودة، حتى إسم هاد الحزب ما هي غير غدعة، باغي يتخبـّـع مورى هاد المفردات، الكلمات البريئة، الإسلاميين كايهضروا على "التماسيح، العفاريت أو التحكم" غير باش إيوهمونا بأنهم مظلومين أو كايقاوْموا غـول كولــّـو عضلات مفتولة، قوة أو "سلطة قاهرة" ولاكن فى العمق هوما اللي باغيين إتـّـحكموا فى الدولة، فى مفاصلها بحال فى مصرة ولا ّ فى ليبيا، أكبر منافقين أو كـدّابة.

الإسلاميين بحال "ترامب" الميريكاني، كولـّـشي بالنسبة ليهم مسألة ساهلة، ماهلة، غير نغرّدوا كولا ّ نهار "الإسلام هو الحل"، أو المشاكل غادي تحلّ بوحدها، على داك الشي ما عندهم أطر قادّة أو هادّة، عندهم غير "الدّي الشي"، المخييـر فيهم عندو يلا ّه "ليصانص قديمة" فى تجويجد أو ترتيل القرآن الكريم، والله إيلا الطيقنوقـراطيين نفعونا شحال هادي، أمـّـا هاد السياسيين دياولنا ما فيهم ربح، شحال من واحد

كايتــحسـابو راحنا فى أوروبا أو عندنا ناس عقــّـالة، ضابطين أمورهم، عندهم تصور سياسي واضح المعالم.

سمعوا بأن لسحن الداودي كايقرّي فى الجامعة، بالطبع جامعة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، آخر ترتيب على الصعيد الدولي، يعطيك العربون، سوّلوه، غـرّوه، آش بان ليك، بغيتي تكون أوزير ديال التعليم العالي؟ ردّ عليهم: هي اللي ما أتـــّـعاودش، الراجل ضعيف، ما عندو لا حتى شي مستوى، لا ثقافة، لا فرانساوية ولا ّ عربية كاتفرّح، الحاجة الوحيدة اللي كايتقنن هي: الهضرة الخاوية.

الكلام الفارغ ديال جميع الإسلاميين أو الشعباويين بحال بحال، كان فى المغرب، تونس، الأردن ولا ّ حتى فى أوروبا، ميريكان، كولهم مراضين بـوسواس المؤامرة أو التحكم، لأنهم غير هوما اللي باغيين الخير للشعب، أمــّـا جميع الأحزاب لوخرى باغيا غير أضـرّو، قلب المفاهيم، جميع الأحزاب الإسلامية كاتعاني من مرض نفساني مزمن: البــرانـويـا.

عالمهم عالم آخور أو عايشين بوحدهم فيه، غير أخيرا سمعنا بعض المرشدين دياولهم كايتكلــّـموا على منظرين إسلاميين ديال القرن طناش أو طلطاش، ماشي هادوا ذات بلا روح، موميات، أصنام باقيين مجبدّين فى القرون الوسطى؟ ما حدّ هادوا مخندقين، ها الصاحب، ها العدو، ما عمـّـر إيجي على يدّيهم الخير. الخصومة، الصراعات الدينية هو المازوط باش كايحرّكوا موطورهم اللي كلاه الزمان.

الشعوذة : ة وحدةاللي ما عندو أطر تذكر كايمتهن حرف هاد الحزب، غير تكون دها، بناسها، بكفائتها بزاف عليه، أمـّـا السياسة بقواعالسياسةما عندك لا حجة، لا دليل، تهم الخصم بأنه ما باغيكش، محكور، بكي، دمعات التمساح، اللي فى العمق كايفرح، يتلدّد غير كاتبان ليه الهمزة فى شي حد اللي باغي إبلعـو، النقد الذاتي؟ الله إيجيب، الإسلاميين كارثة عظمى، بحال إيلا سوّلتي شي واحد: الماكلة الميريكانية، رد عليك: كولها

زيت، دوهنيات، الماكلة الفرانساوية: قليل أو مسّـوس، الطبخ، الماكلة الإسلامية: سـمّ فى سـمّ، مسحوق الجـّاج فى كـفـتة الحـلــّـوف.

الإسلاميين كايلوموا الناس، الخصم بأنهم ماشي مخليصين بحالهم، غير باش إبعـّـدوا عليهم الشبهة، ولاكن أعمالهم، أولاد حومتهم كايفضحوهم، إكـذّبوهم، بحال الفقيه اللي لقاوه الجادارميا مع ديك السيدة فى الطوموبيل، ولو هادوا ما كرهوش إحرّموا حتى الضحك، الشطيح أو الرّديح، اللي بغى يقتول رئيس تحرير يومية مغربية، هادا ما معاهش المزاح، تاكتيك الإسلاميين؟ الكذوب، التبوحيط، إيلا ما فادوش؟ تمـلــّـق حتى إجيب الله الفتوح، القبول.

اللي كايتكلم على التحكم، التماسيح، العفاريت هو أكبر متحكم، تمساح، عفريت، كيف كانقولوا باللغة المغربية: اللي فيه الفز كايقفز، ضروري أتــّـرسم اللغة المغربية باش كول ّ واحد يفهم شنو كانقولوا أو ما نقصيوْش هادا ولا ّ لاخور بحال التيار المحافظ اللي بغى لينا الجهل المقدس، أو هو المسؤول اللول على عدم السعادة، التعليم المخرّب، البيطالة المزمنة، الحريك أو تشويه صورة المغاربة أو المغربيات على الصعيد الدولي.

الإسلاميين إنتهازيين، أنانيين بامتياز أو ما كايعملوا غير اللي إفدهم ولا ّ إفيد عشيرتهم، كون كايحبّوا الشعب ما عمـّـرهم يتــّـآمروا عليه مع البنك الدولي، أو البكى فى الخطابات السياسية، ماشي بكى على المسكين، المقهور ولا ّ اللي كلاه الحوت، لا! ولاكن على الكورسي اللي غادي إضيع أو الإمتيازات اللي غادي تمشي معاه.

المشكلة الكبيرة ديال الإسلاميين هي الهضرة بلا خدمة، لأنه إيلا بغيتي تخدم خصك الأطر، ولاكن فاين هوما عند الإسلاميين؟ اللي كايعرفوا إديروا هي إصلـّـيوْا بالناس، إنضّموا ختانة جماعية أو إفرّقوا القفاف عامرة سكر أو زيت، فلوس اللي ما عارف حدّ مناين كاتجيهم!

عالم الإسلاميين عالم ساذج، فى كول الكلمة من معنى، ما كايعرفوا غير بيض ولا ّ كحل،الألوان لوخرى غير خزعبيلات بالنسبة ليهم، غير عدو ولا ّ صديق، حزب الإسلاميين حزب صراعات، تفرقة أو فـتنة، يمكن لينا نقولوا أنهم حزب عنصري، ليومنا هادا عندهم مشكلة مع اللغة الأمازيغية أو اللغة المغربية، كاتكول خيرنا أو تخدم غيرنا، الإخوان المسليمين من أندونيسيا حتى المحيط.

الإسلاميين كايوهموا الناس بأنهم كايدافعوا على البسطاء، ولاكن بان عيبهم اليوما، بالعكس، هوما اللي فقروا الفقراء أو غلا ّوْا عليهم المعيشة، أمــّـا القويين كايخافوا منهم أو كايبندقوا ليهم، يمكن لينا نقولوا بأن الإسلاميين دجـّألة أو نصــّـابة، كايواعدوا الناس بشي حوايج ما عمـّـرهم يمكن ليهم يوفيوْا بيها، واعدونا بالأخلاق الحميدة أو ترشيد النفقات، حتى كتاشفنا أنهم ما عندهم أخلاق أو كايمتاهنوا الزنا، كايتــّـجر بعضهم فى المخدرات على الصعيد الدولي، أمّا ترشيد النفقات ما شفنا منها والوا، غير هضرة، الحبيب الشوباني، أعمارة مول السّرير، الحرير، أحسن دليل، الإسلاميين كايخلــّـطوا ديما السياسة المعقدة أو العمل الجاد بالفرجة، بالسّـيرك اللي عندهم فى الدمّ.

إيلا متاهنتي الحلقة بالطبع غادي يبغيوْا إسمعوك الناس باش إخـفــّـفوا على نفوسهم شي شوية أو ينساوْا الواقع المرّ اللي نتوما المسؤولين اللوالى عليه، خمس سنين ضاعت بلا ما نشوفوا شي حاجة ملموسة.

الإسلاميين كايحماقوا على الإستفزاف، هاكدا كايجلبوا الأنظار باش إسمعوهم الناس، لأن السياسة ديال المعقول ما كاتحتاش شهرة ولا ّ بوق، كاتخدم فى صمت، بعيدة على الغوغاء أو الكاميرات، لأنه اللي بغى يخدم، خصـّـو إركز مزيان، ما عندو ما إدير بالهراج، أو اللي ما عندو والو كايشغل الشعب بالهضرة، بالبخار ديال الحمـّامات أو الكوزينات، واش اللي التكوين ديالو مهزوز غادي تنتاظر منو الخير؟ أبدا! الإسلامي كايقطر سم، حقـد على كول ّ واحد ما شاطروش ريــيــّـو، اللي سرق ليك

الله أو الراسول ضروري تكون معاه فى الحزب وإلا ّ ردّك كافـر، هادي هي العنصرية الدينية.

المرشيدين الإسلاميين مراضين بتضخم الآنا، على داك الشي كايحماقوا على الميكروفونات، ضو الكاميرات، بكل ختصار كايمتاهنوا الدعارة الإعلامية، الإسلاميين كايظهروا لينا كيف كايبغيوْا إبانوا: أقوياء، كايحاربوا التحكم، الخصم أو إهزموه، كايغوّتوا، إصرخوا "إذا اقـتضى الحال"، ناس مخلصين، وطنيين أو فياء، كايدافعوا بشراسة على العروبة، الإسلام، ولاكن كايترانجاوْا مع الدولة حسّي مسّي، اللي كايكرهوا فى العمق، إيلا بغاوْا متيازات ليهم ولا ّ لعشيرتهم ولا ّ كايتبرّعوا على شي صحفي بزواج متعة، اللي فى الأصل "زنا"، حسب القانون المغربي اللي هوما مسؤولين عليه اليوما، حتى كايفضحوهم أولاد دربهم القدام، مول "الذئاب الملتحية"، أحسن دليل.

طاحونة الهرج: الإعلام، هو المسؤول اللول على هاد الوضع، ولو الأغلبية الساحقة ديال كتاب الرأي، الإعلاميين، المفكرين، المثقفين داركين خطورة مشروعهم المجتمعي الخبيث، لأن هاد الناس ما باغيين لا تسامح، لا تعايش لا الإختلاف فى الذوق أوْ الرأي، ضروري إفكروا المغاربة كولـّـهم بحال بن تيمية، واش اللي ناضل هادي كثر من 30 عام أو هو كايحلم بدولة إسلامية عاد تجي نتا أو تبغي تقنعو بأن الدولة المدنية حسن؟ لا، أبـداَ! و إلاّ غادي إضن أنه كان عايش هاد المدة كولــّـها غير حـُـلم، كايقول واحد المثل الصيني: "اللي سرق ليك حـُـلمك، قـتــلــك"، أو هادا هو الحافز الأساسي اللي باقي كايدفع الإسلاميين إهاجموا كول ّ واحد ما حلمش بحالهم، ولو حوّلوا أحلام المغاربة "برمتهم" ألــْـكــابـوس، والله ما كرهوا إردّونا بحال كوريا الشمالية: حزب واحد، لباس واحد، تفكير واحد، دين واحد، قبلة وحدة، أنا مسلم، ولاكن إيلا بغى شي حدّ آخور يعبد اللي بغى هو حرّ، أو يعبد حتى ناموسة، أو نتا مالك؟ "لكم دينكم ولي دين".