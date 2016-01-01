الرئيسية | أقلام حرة | كبرها تصغار .. مول الحانوت رئيسا للحكومة

كبرها تصغار .. مول الحانوت رئيسا للحكومة

بواسطة الطيب آيت أباه ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كبرها تصغار .. مول الحانوت رئيسا للحكومة

 

  لن يختلف ملتحيان ولا حليقان ولا من يقع بينهما ، أن أسمى كتاب في المملكة الشريفة هو القرآن الكريم ، يليه إلتزاما وتنظيما دستور 2011 ، وأنت منحدر ، لن يستقبلك في المرثبة الثالتة سوى كناش الكريدي . ومن يرى غير ذلك ، فلا شك أنه ولد وفي يده كارط كيشي ، يسحب بها التاكة من الجدران ، عكس من يتقاسم اللقمة مع الجرذان .

  من حقنا والنقاش مفتوح على مصراعيه ، أن نشير بدلونا ، عليك آمولانا يا تصيب يا تخيب ، مادام الكل يقذف بالتحليلات والتصورات والتخمينات في إطار داوي خاوي .  وعليه ومن منطلق أننا نستمد موضوعية المرافعات من روح تسكن كناش الكريدي ، وبعد سطوع نور اللامبة وصخب زمجرة التراكتور ، فلا يعقل والحال على ما هي عليه ، أن يظل مول الحانوت نسيا منسيا ، ولذلك قررنا الإنضمام إلى الجوقة ، إنطلاقا من قناعتنا الراسخة بزفطة ( دير راسك بين الريوس وعياط آ قطاع الريوس ) ، سيما وأن حزب القالب الذي ظللنا نستأنس بترديده ، ذاب أدراج الأحلام .

  لنكن واقعيين ومنصفين وكل المؤشرات تؤكد أن جمهور الزيت وجمهور الماء ، ومهما حاولنا الخلط بينهما ، فلن تقبل العقليات بغير مستوياتها ، ولذلك إرتأينا من باب كبرها تصغار أن نقترح عليكم مول الحانوت كرئيس للحكومة المرتقبة .

  ليس في الأمر ما يدعو للدهشة ، كوننا نتوفر على خبرة في تسيير الحومة ، والحومة مجازا كنمودج منتقى ، إنما هي مجسم صغير مستقى ، لمغرب بحكومة تنبثق من الزنقة .

- أي تشابه في الأحداث أو الشخصيات فهو من محض الصدفة ، راه غير مقصرين معاكوم حتى يحطو العشا ، ولا بأس في ذلك على ما يبدو ، والعهدة على من يقول أننا شعب لا نظير له في وساعة القشابة .

مجموع المشاهدات: 285 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات