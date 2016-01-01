اليمين واليمين المتطرف يرسب وحكومة وحدة وطنية

كاين اللي كايظن أن حزب العدالة أو التنمية نجح، ولاكن فى الأصل رسب، لأن عندنا فى المغرب ثلاثة ديال الأقطاب: أحزاب الوسط، أحزاب اليمين واليمين المتطرف أو أحزاب اليسار.

أحزاب الوسط: البام، التجمع للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الدستوري. أحزاب اليمين أو اليمين المتطرف : الإستقلال أو العدالة أو التنمية، أما أحزاب اليسار: كاين الإتحاد الإشتراكي، التقدم، فيديرالية اليسار، حزب اليسار الأخضر.

الناخبين المغاربة أو المغربيات تبرّعوا ب 871 مقعد برلماني على أحزاب الوسط، اللي كاتعتـز بالحداثة، يعني حتل هاد القطب المرتبة اللولى، فى المرتبة الثانية: 171 مقعد، اليمين أو اليمين المتطرف، علاش اليمين المتطرف؟ لأن البعض من أعضاء العدالة أو التنمية ما كرهوش إقـطــّـعوا الرّاس للناس أو عندهم قتـــّـال فى أوسطهم، أولحد الآن ما خداوش المسؤولين على هاد الحزب أي مسافة بينهم أو بين هاد القتــّـالة، سفــّـاكين الدم، أمـّـا أحزاب اليسار كلاوْا العصى،

يـلا ّه 37 مقعد إيتيمة، بالأخص "حزب نبيل بن عبدالله" اللي خصّـوا ينسحب من أمانة هاد الحزب، لأنه هو المسؤول اللول على هاد النتائج الكارثية، أو فى الدول الديمقراطية الناضجة، الأمين العام كاينسحب الرّاسو بلا ما إدفعوه صحابو، الصحبة بزاف مع بن كيران ضرّات الحزب أو ما بقاوْا كايشوفوا فيه المغاربة غير فرع، بوق ديال العدالة أو التنمية، زيد عليها أن الحزب فقد كولّ مصداقيتو، راس مال الحزب، من أجل حلاوة الكرسي اللي خرجات على السي نبيل أو خرج على حزبو، حتى بلعـو بن كيران بـحوايجـو، موصطاشو.

الناخبين ما نساوْش هاد التحالف الهجين مع حزب يميني بنزوعات متطرفة، وإلا ّ ما ما عمّرو ما إرشـّح القباج اللي عارف كول ّ واحد صغير ولا ّ كبير مواقفو المتشددة اللي ما عندها حتى شي حاجة بالوسطية ولا ّ بالإعتدال كيف كايبغيوا مرشدين هاد الحزب اليميني إوهمونا، بالنسبة ليا ما كاين حتى شي فرق بين هاد الحزب أو حزب ناتن ياهو فى إسرائيل، حتى هادا حزب يميني متطرف بحال العدالة أو التنمية.

القراءة اللولة: أغلبية المغاربة كاتناصر القطب الحداثي أو كاترفض القطب اليميني أو اليميني المتطرف، أو حتى اللي صوّتوا على اليمين أو اليمين المتطرف راجع بالأساس ألــّـبؤس أو الأفق المسدود اللي كاتعيشوا شرائح عريضة من الشعب المغربي: فى هاد الحالة شنو كايعمل الإنسان؟ كايرجع

ألله، أو شكون اللي سرق ألــّـمغاربة الله، الرسول أو كالس كايبيع أو يشري فيهم؟ حزب العدالة أو التنمية.

فى تقديري ماشي ضروري إكون رئيس الحكومة الماجية من الحزب اللي تصدر الإنتخابات، يمكن ألـحزب الثاني إكوّن حكومة منسجمة كثر من النسخات الجوج اللي عشنا على يد بن كيران، يمكن ألــّـقطب الوسط إقوم بهاد العملية، وحتى إيلا ستعن بحزب الإتحاد الإشتراكي ما فيه حرج، لأن حتى هادوا عندهوم ميول كبير ألــّـكول حاجة كانت مرتابطة بالحداثة أو بالتغيير الديمقراطي الحقيقي، الحزب اللي باقي كايعيش فى القرن طناش أو طلطاش أو متشبع بأفكار الفقهاء الفاسدين بحال بن تيمية اللي جميع الجماعات المتطرفة بحال داعش، القاعدة، النصرة إلخ ما عمـّـرك تنتظر منو الخير.

على ما كايبان ليا حكومة وحدة وطنية ب 20 أوزير أو بسّ، هي الأنجع، أمـّـا بن كيران أو صحابو ما عندهم لا مستوى، لا ذوق لا تصور لا خبرة، غير غادي إضيـيــّـعوا خمس سنين خرى بلا فايدة، فاين هوما النتائج الملموسة؟ والـو!

الأمر بسيط: الأحزاب السياسية المغربية، مع الأسف، ما عندهاش أطر كاتــّـوفـّر على كفاءات عالية، أفكار دقيقة، فن فى التسيير، الأغلبية الساحقة ديال المسؤولين على القطاعات الوزارية فى الحكومة التــّـالية مرتبطة فقط بترضية الخواطر، على داك الشي كانوا عندنا تقريبا 40 أوزير فى الحكومة اللي عاد خرجات ليها الروح هادي شي شوية،

شكون غادي إخلـّـص هاد الفاتورة المشــحــّـرة؟ الشعب! اللي كايبغي الشعب ما كايعملش يدّيه فى جيبـو أو كايهبط عليه بهراوة الضرائب، الإقتطاعات.