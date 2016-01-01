انتخابات السابع من أكتوبر بين الترويج لوهم الانتصار وضرورة استلهام الدروس والاعتبار

أُسدِل الستار على مسرحية السابع من اكتوبر العبثية بإعلان النتائج النهائية لينبري بعدها مباشرة سماسرة الوهم للتسويق لانتصار تاريخي ينضاف للملاحم والبطولات الوهمية والمزيفة للمملكة السعيدة

".. انتصرت الديمقراطية ..وانتصر خيار الاصلاح في ظل الاستقرار "

"السابع من اكتوبر يؤكد انتصار الاستثناء المغربي "

"هنيئا للمغرب بهذا العرس الديمقراطي "

بهذه الشعارات وغيرها من الفقاعات التي ملأت الدنيا أراد الماسكون بزمام الامور في هذا البلد أن يروجوا لمهزلة الانتخابات التشريعية ويجعلوا منها نصرا وهميا يبتغي استصدار شهادة حسن سيرة "استثناء مغربي" بنكهة ديمقراطية مزورة وانتخابات مشوهة والادهى والامر هو تهافت بعض القوى الاقليمية والعالمية للتنويه والاشادة بهذا العبث بعد أن اطمأنت أن المخزن ماسك بزمام المشهد السياسي ولم يعد يهمها: أي القوى الخارجية من الديمقراطية وآلياتها لا النزاهة أو التزوير ولا طبيعة الرابح أو الخاسر أكان "تراكتورا" أم "لامبة " ما دامت مصالحها محفوظة ومصونة .

فعن أي انتصار واي عرس وأي نصر يتحدثون والارقام الصريحة والواضحة تؤكد أن السواد الاعظم من الشعب المغربي أعلنها مدوية أن كفى من التمويه والتحايل والتضليل والاستخفاف بعقول الناس ومشاعرهم ,فأزيد من عشرين مليون مغربي قاطعوا الانتخابات كتعبير واع ومسؤول عن رفض المهزلة بل أكثر من ذلك فنسبة مهمة من الست مليون التي أعلنت وزارة الداخلية أنهم صوتوا فضلوا التعبير عن غضبهم ورفضهم للواقع والعرض السياسي من خلال عبارات الشتم والسب التي دبجوا بها أوراق التصويت.

إن أخطر آفة تهدد كيان المجتمع وتماسكه هو ادعاء الحاكمين التفوق و النصر والانتشاء بانتصارات وهمية زائفة والعمل على تضليل الشعب وتخديره رغم التأكد من إفلاس بضاعتهم والاصرار على الاستخفاف بالمخالفين والمعارضين ووصفهم بالعدمية و"الكنبة " والعاجزين الذين لا يملكون بديلا ,فما يعيشه البلد اليوم من ويلات على جميع الاصعدة والمجالات هو حصاد مسار خاطئ من تضخيم الذات والارتفاع عن الواقع استمر لعقود في تسويق الوهم والدجل والتلاعب بالإرادة الشعبية .

إن التفكير في مستقبل البلد وأجياله القادمة يفرض على كل العقلاء والغيورين أن يعتبروا محطة السابع من أكتوبر مناسبة للتأمل والتدبر وأخد العبر والدروس وتلقف الرسائل البليغة والاشارات الدالة التي اعطتها هذه المحطة فتحقيق حلم المغاربة وآمالهم في الحرية والعدل والكرامة لا يتأتى إلا بمزيد من التكاثف واليقظة الشعبية لمزيد من الضغط السياسي والاجتماعي للتصدي للعبث المخزني المخزي .