لا تحالف ولا يهم الوطن

معالي السيد رئيس الحكومة أريد أن أكون وزيرا ضمن حكومتك، إمنحني حقيبة الدراسة ،أو وزيرا لبيع صحة المواطن أو وزيرا للفلاحة وصيد خيرات البلاد من المداشر المنسية، إمنحني منصبا وزاريا من أجل أن أقوم بإصلاح صندوق أبنائي لإتمام دراستهم بالخارج و فتح لهم حسابات بنكية من عروق أبناء الشعب. إمنحني ولو حقيبة محاربة الفقر والهشاشة حتى أمتصوها من دماء من لا خبز ولا صندوق لهم. فأنا سبق وأن وصلت إلى البرلمان بقانون الإنتخابات الذي يشترط شهادة الإبتدائي، فلا تحالف معك بدون حقيبتي ولو وصل عدد الوزراء في الحكومة إلى 50 وزيرا ولا تهمني المساواة بين

الرجل والمرأة ولايهم الوطن، لا يهم كلام الشعب ولا كلام المنظمات الدولية، ولاتهمني أقلام الصحافة ولا أصحاب الأراء الحرة ، كل مايهم هو حقيبة وزارية... ربما أنك لا تعلم بأنني "ربيت الكبدة" على الحقيبة. ربما قد لا تعلم كذلك بأن كل أفراد أسرتي الفقيرة يتواجدون في قبة البرلمان، من أجل خدمة الوطن وصندوق المنزل...

وربما قد تعلم بأنه لا برنامج ولا توجه لي إلا الحقيبة هي التي أريدها ولو دفع الأمر إلى التخلي عن توجهاتي...

لذلك إمنحني حقيبة من أجل أفراد أسرتي...