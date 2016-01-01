الطلاق وتأثيره على المجتمع

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الطلاق فقد أصبح منتشرا بكثرة و أصبح من موضوع الطلاق من الأمور التي تطرح للنقاش في مجتمعنا , و صرنا نسمع عن العديد .حالاته و صار أقرب إلى الظاهر

إن كل إنسان يبحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات , تسودها السعادة و البهجة و الأمن و الحياة الطيبة , فقد حرص ديننا الإسلامي على وجوب الحفاظ على الأسرة و تماسكها و ترابطها , و في نفس الوقت شرع حلولا منطقية بأمر الله تعالى تكون حلا لما .بين الزوجينيحدث من مشاكل

في معظم الحالات يمثل الطلاق تدميرا لحياة الوالدين و لحياة الأبناء أيضا , و التأثير الأكبر لما يشعرون به من حيرة حول ما حدث بين الوالدين , فذلك له نفسيتهميكون على الأولاد و نفسي و سلوكي و من الممكن أن يؤدي إلى أمراض عضوية و عقلية نتيجة فقدان أحد تأثيرو الصداقات مع الاجتماعيةالوالدين بسبب الطلاق , و له تأثير على الدراسة و العلاقات الآخرين و النوم الكثير أو السهر الكثير و العصبية و كثرة الخلافات , لذا من المهم التركيز بالأبناء لمساعدتهم على التعامل بشكل صحيح و منطقي في حال الاهتمامو على الرعاية .حدوث الطلاق

وسائل -غياب الدور التوجيهي للآباء و الأمهات -البعد عن الدين ومن أسباب الطلاق هو : .الاقتصاديةالأزمات -الإعلام

الله اتقواهن و أحصوا العدة و : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدت قال الله تعالىربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا , فإذا بلغن أجلهن موا الشهادة لله فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم و أقي).ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر و من يتق الله يجعل له مخرجا

حتما عند وقوع الطلاق سيكون هناك تأثير على المجتمع بأسره , لأن المجتمع أصلا مكون عديدة ضطراباتامن أسر مترابطة معا , فبحدوث الطلاق يحدث التفكك لهذه الأسر مما يسبب ني منها المجتمع .يعا

غضاء بين الطرفين مما بو الطلاق فذلك ينمي الكراهية و الحقد و ال الانفصالعند حدوث يؤدي إلى حدوث مشاجرات و عدم استقرار في المجتمع , و في معظم الأحيان يكون الأهل .على إصلاح ذات البين يساعدونمصدرا للخصام و زيادة المشاكل بدلا من أن

لنفسي على المرأة و الرجل , فبعد حدوث الطلاق يترتب على الرجل أعباء مادية و التأثير امبالغ يجب أن يدفعها مما يؤدي إلى زيادة همومه و كثرة تفكيره في كيفية جمع هذا المال اللازم , مما يؤدي به إلى سلك طرق غير شرعية لكي يستطيع أن يؤمن المال .

م الطلاق و نظرة المجتمع لها , مما يؤدي بها إلى سلك طرق و كذلك المرأة ما تعانيه من أل كثرة الجرائم و -3هذه الطرق تؤثر سلبا على المجتمعغير صحيحة لتأمين رزقها , و جميع و الأمراض النفسية , كل ذلك يعود سببه إلى الانحرافتزعزع الأمن في المجتمع و زيادة وايتجهتشرد الأطفال بعد طلاق الوالدين و قلة الرعاية لهم و التفكك الأسري الذي دفعهم لأن .سوية غير سلوكياتإلى