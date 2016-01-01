ساهموا في بناء المسجد ... يا له من عبث

"المال مال الله والبيت بيت الله ساهموا في بناء المسجد جزاكم الله خيرا إن الله لا يضيع أجر المحسنين " تلك هي الأصوات المنبعثة من مكبرات الصوت يحملها أشخاص طاعنين في السن حيث أكل عليهم الدهر وشرب ; يطوفون بها في الأماكن التي يقصدها الناس لقضاء مآربهم, كالأسواق الأسبوعية و الأزقة الشعبية التي تشهد عرض مختلف السلع والبضائع ; كما هو الحال في أبواب المساجد في كل صلاة من الصلوات الخمس .

كم هي رائعة حقا هذه الالتفاتة الطيبة اللا مشروطة التي يقوم بها هؤلاء المحسنين الغيورين على دينهم الإسلامي الحنيف و المنضمين تحت لواء جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن الديني , لكون المغاربة يتسمون بفضائل حميدة انعدمت في الشعوب الأخرى على غرار الجود والتضامن والتعاون والإحسان فيما بينهم.

لكن كم هو مؤسف حقا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المعنية بالموضوع تشهد ثراء قل مثيله في الوزارات الأخرى تلعب دور المتفرج حيال الأمر, تاركة الكرة في ملعب هؤلاء المتطوعين الأجلاء يحملون لوحات تقدم معلومات عن المسجد كالترسيمة والحي الذي سيحظى به , بالإضافة إلى صناديق مخصصة لجمع الأموال مراوغين بها الأزقة والشوارع بأرجلهم بحثا عن ما يجود به المواطن البسيط من دريهمات هو أمس في الحاجة إليها.

ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه وزارة السيد أحمد التوفيق أن تجند موظفيها وتسابق الزمن في بياض النهار و سواد الليل من القيام بدورات لتكوين و تأهيل الأئمة والخطباء والمقيمين الدينيين , وجعلهم يرقون إلى مستوى تطلعات الشعب ; وكذا العمل على توفير عدد مهم بيوت الله و السهر على نظافتها وحماية المصلين من كل خطر قد يحدق بهم. كتلك الفاجعة التي كانت المدينة العتيقة بمكناس مسرحا لها , حيث انهار سقف المسجد على المصلين مخلفا عدد من الجرحى والصرعى , ولا ننسى الحوادث التي الحادثة التي هزت مدن سيدي قاسم ; تطوان والدار البيضاء , حيث اقتحم مختل عقلي المسجد فأسال دماء المصلين بسلاحه الأبيض دون رقيب أو حسيب.

نجد أن الوزارة المعنية تمتطي بعيرا ضامرا أعرجا أنهكته بعد المسافات قد يصل وقد لا يصل بالشعب إلى مبتغاهم , حيث تشير التقارير الاحصائية الرسمية الواردة من الوزارة عينها أن 80 % من المساجد التي يتم تشيدها سنويا على الصعيد الوطني هي من طرف المواطنين المحسنين , أما الوزارة الفاضلة أدام الله عليها النعمة و الرزق إلى أبد الآبدين تكتفي بتشييد الخمس منها فقط.

بل وتسعى جاهدة و بكل ما أوتيت من قوة بتنسيق مع وزارة الداخلية إلى وضع خطباء الجمعة في أقفاص منعزلة عن المهام الفعلية المنوطة بهم , من خلال الإشراف على تحديد موضوع الخطبة وتوحيدها على الصعيد الوطني بشكل حرفي دون الزيادة فيها بإضافة أو حذف مع إرسال مراقبين ينتمين لهاتين الوزارتين لإفادتهم بتقرير مفصل حول الخطبة تحسبا لأي زلة لسان من خطيب الجمعة للانقضاض عليه. أما المصليين فقد أصبحوا كل جمعة مع موعد مع محاضرة في التاريخ والوطنية وكأنهم طلبة التاريخ والحضارة في حصة يحتضنها مدرج الكلية بهدف زرع فيهم روح الوطنية والافتخار ببطولات أجدادهم الأفداء الذين قاوموا كل ببسالة من سولت له نفسه المس بخيرات البلاد .بينما كبار الشعب من الوزراء والبرلمانيين يقضون أوقاتهم في نهب أموال الشعب الجريح حتى يخيل إلينا أن الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء.

فكيف لا نتوقع حدوث هذه المفارقة الغريبة وهذا التناقض الصارخ في هذا البلد السعيد التاعس أهله حيث أدمغة الشعب انتشرت فيها نبتة القنب الهندي التي استوطنت أرجاء الريف الفسيح تاركة بذلك مفعولها القوي في أجسادهم المكلومة التي لا تستطيع أن تميز

الألف عن العصا والصواب عن الخطأ إلى أن يرث الله ومن عليها. لذا فلا نتفاجأ أن نسمع مثلا في المستقبل القريب أصوات تصدر من مكبر الصوت تقول "ساهموا في بناء المقاطعة".