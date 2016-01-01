هل الاحتفال بذكرى المولد النبوي بدعة ؟
إن بعض الفياقهة المحسوبين على " الفكر السلفي " يحاولون تبديع ( من البدعة ) ذكرى المولد النبوي ٬ مستتعللين في ذلك بأن النبي و الرسول الأكرم محمد ( ص ) لم يقم بالإحتفال بعيد ميلاده ٬مضيفين وجوب مخالفة معتنقي الديانات السماوية الأخرى في عاداتهم ٬ وهكذا يعتبر هؤلاء الفياقهة الإحتفال بالمولد النبوي كبدعة يجب الكف عن الإحتفال بها .في حين أن البعدعة شرعا هي التعبد لله بما لم يشرعه الله ٬ و هنا يضهر جليا بأن الإحتفال بالعيد المولد النبوي لا يرتبط لا من بعيد ولا من قريب بالبدعة ٬ وأن أم البدع هي استغلال الشكليات و الفروع الدينية لإذكاء الفتن بين الناس ٬ بينما الإسلام يدعو إلى الحوار بالحجة و السعي إلى توحيد الفكر التوحيدي بالإقناع ٬ ونبذ كل ما يتسبب في صراعات التفرقة بسبب الغلو و المذهبية و الطائفية و النعرة العرقية .
إن الإنسان له الحرية بأن يحتفل بذكرياته و نجاحاته ٬ و المجتمع حر بأن يحتفل بذكرى تحريره لأرضه أو ما شابه..٬ وهكذا فلا ضير أن تحتفل المجتمعات الإسلامية بمن أعاد الإنسان الى إنسانيته و فطرته ٬ كما أنه يمكن جعل هذه الذكرى مناسبة لإقتفاء أثر هذا الرسول العظيم في أخلاقه و دعوته للسلم و السلام وكل ما هو رحمة للإنسانية بمختلف أعراقها و عقائدها ٬ كما أنه - حسب رأيي - يجب مساندة " اختلاف الآراء " فمن شاء فليحتفل و من رأى غير ذلك فليفعل ما دام ذلك لا يحرض على التفرقة و التشدد . كما أنه واقعيا فأن معظم الحانات و الملاهي الليلية تغلق أبوابها بمناسبة هذه الذكرى مما يصب في مصلحة مدمني الخمور والمسكرات والذين هم على شفى الإنحراف ٬ عكس ما يقع من انحرافات و حوادت سير وتفكك أسري و مشاكل اجتماعية كارثية بسبب احتفالات آخر كل سنة ميلادية بسبب الإفراط في شرب الخمور٬ مما يصب في مصالح بارونات الفساد و الجشع و الدعارة و القوادة بهدف تكديس المال الحرام ٬ و ليس ذلك داخل المجتمعات الإسلامية فحسب بل في جميع أرجاء العالم ٬ فشتان بين من يدعو الى الإصلاح و السلم و نبذ العنف و من يعيث في الأرض فسادا .
شاشة أخبارنا
مغربي يخطف لقب أفضل طباخ في أضخم برنامج مسابقات طبخ عربي "توب شيف" وهذا ما حصل عليه
أخبارنا المغربية: حنان سلامة نجح الطباخ المغربي "شاف عصام" في الظفر بلقب أفضل طباخ عربي بعد فوزه في نهائي أضخم برنامج مسابقات طبخ "توب شيف" والذي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟