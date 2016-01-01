رجاءً لا ترفعوا الدعم عن قوتنا..!

نحن الفقراء والمغلوب على أمرنا، نحن الذين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، نحن من نملئ الأرض من شمالها إلى جنوبها، نحن من لا نملك قلما نكتب به، ولا نملك شركات تدر لنا دخلا يغرقنا في رغد العيش، ولا نملك نفوذا نلج به الى سلطة القرار، ولا نملك قوة معرفية لنحلل الواقع الذي نعيشه، لانملك من يدافع عن مصالحنا أمام الظلم الإجتماعي، نحن من نعيش في الجبال والبرد يعذبنا، نحن من ننام وكلنا هموما، والخوف من الغد يقيد أحلامنا..

نحن الفقراء نخاطبكم..

رجاءً اسمعوا لنا مرة! كما سمعنا لكم ذات يوم عندما نزلتم إلى واقعنا وهلة ودعوتمونا لننتخبكم، عندما ابتسمتم للعجوز الفقير ودغدغتم عاطفة المواطن الضعيف البسيط، وبشرتم الناس بغد أفضل، ألستم أنتم من فعل كل هذا؟ ألستم أنتم من دعوتمونا لنصوت لصالح حزبكم؟ ألم تعدونا برفع مستوى المعيشة؟ ألم تقولوا يوما أنكم تحاربوا الفساد؟ ألم تقولوا لنا مصلحة المواطن فوق مصالحنا؟

رجاءً عودوا إلينا مرة ثانية.. لماذا تخفَّيتم واختفَيتم عن همومنا؟

عودوا هذه المرة بلا انتخابات، بلا دعاية سياسية، بلا كذب وبلا نفاق.. عودوا إلينا لتسمعوا رأينا في برنامجكم، نحن من أوصلناكم ذات يوم إلى ما أنتم فيه، نحن من صدقناكم ذات يوم، وانتظرنا منكم تحسين الوضعية المعيشية، وانتظرنا منكم دعم قوتنا، وقوتنا ليس البيتزا والكروفيت والكلمار واللحم المشوي والفواكه الباهضة الثمن... لكن قوتنا هو الدقيق والسكر والزيت والغاز...

رجاءً عودواْ إلى صواب الأمر، ولا ترفعوا الدعم عن قوتنا..!

نحن الضعفاء لا نفهم في أمر السياسة شيئا، ولانستطيع مجاراتكم في التلاعب بالقوانين، ولايسيّرنا لوبي، وليس لنا وعي بما يجري.. لكن لا تملؤوا صناديق الدولة من جيوبنا المفلسة، املؤوها من الحسابات البنكية للأغنياء، أصحاب الشركات الضخمة التي لها نفوذ يحمي مصالحها في كل المؤسسات، وأنتم تعرفونهم فرداً فرداً، بيتاً بيتاً، وتعلمون أنهم يتهربون من الضرائب، وأنتم تعلمون أن في ذمتهم الملايين من الدراهم لم يؤدوها للدولة، وتعلمون أن لهم صماصرة يجنبونهم دفع ما بذمتهم للدولة..

رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم سترفعون الحصانة عن المتلاعبين بأموال الدولة، رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم ستقلصون من تعويضات البرلمانيين، رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم ستقلصون من تعويضات الوزراء، رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم ستقلصون من عدد الوزارات، رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم ستقلصون من عدد الأشخاص المسموح به لكل وزير تعيينه في وزارته الذي يفوق العشرة أشخاص ويتقاضون راتب الوزير، رجاءً قولوا في برنامجكم أنكم ستُلغون تعويضات خمسة ألف درهم عن الأواني المطبخية للوزراء، رجاءً قولوا في برنامجكم انكم ستمنعون الذي يملؤون البنزين في سياراتهم بواسطة بونات الدولة، رجاءً قولوا في برنامجكم أن الشركة الفلانية والعلانية قد تهربت عن دفع الضرائب وتهربت من أن تسدد ديونها للدولة، وسنرفع عنها الستار لنصلح بتلك الأموال وأموال أخرى ضخمة صناديق التقاعد والمقاصة ووو..

رجاءً اسمعوا لهتافنا الخافت من منزل هش..!

استعطفتمونا يوما فصدَّقنا ثم صوتنا فوصلتم، ألا يجدر بكم ونحن من نستعطفكم على الدوام أن تصدُّقونا؟ أن تصدقوا أن قوتنا هو من أردتم أن ترفعوا عنه الدعم، أن تصدقوا أننا نحن من سيعاني في صمت من هاته القرارات، أن تصدقوا أن الأغنياء الذين ينهبون الدولة قد صفقوا على برنامجكم من خارج البرلمان ومن داخل البرلمان..!

رجاءً أستمعوا للفقير ولا ترفعوا الدعم عن قوته..!