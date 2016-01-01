شوفي غيرو..

بعد سنوات من الجري وراء الوظيفة,التي أثبتت صلابة ركبتيها,وهشاشة ركبتي,ربما هو ضعف نسبة الكالسيوم في عظامي,لاني لم أواظب على شرب الحليب منذ الصغر,أو هو جهل والدتي ب"دانينو" و "دانون يومي",أو هي صفة ملتصقة بالطبقة المسحوقة "الهشة",المهم أن المسافة بيني وبين الوظيفة تزايدت وتضاعفت,إلى أن عن عيني اختفت,تاركة لي "العجاج"..

وبما أن التعليم لا يستوجب التكوين,والتكوين لا يستوجب التوظيف,والتوظيف لا يستوجب الترسيم,إلى آخر تلك السلسة الغذائية الوزارية,ونظرا لندرة القطاع الخاص بالمنطقة,وهيمنة مؤسسات التعليم الخاص على الصورة,وهي مؤسسات تقتات على عرق ودماء ومياه وجوه حاملي الشهادات ,على سوائلهم الحيوية "وخلاص",أجود وأكرم هذه المؤسسات تنقد الأجير شهريا مبلغا لا يزيد على 1600 درهم,أما البقية فلا تتعدى ل"الصكع" الذي تقذف به الظروف بين براثنهم: 1000 درهم,وتطالبه بالتربية والتكوين وغرس القيم والأخلاق الحسنة,والتوعية والتحسيس بقضايا الأمة,وتعليم النشء الجديد العزة والكرامة والإباء,بحكم أن اغلب مدارس المنطقة في ملكية سلالة "اللهم يسر" و أميرة بحجابي..

أما الشركات والمقاولات,فأول ما تستهل به كل مقابلة من مقابلات العمل" منهو اللي راسلك",وهو السؤال الذي لم يدرس لنا خلال فترة التكوين استعدادا "للشوماج", ربما خوفا علينا من التوظيف والعمل,أو درئا للحسد والعين,في ظل الشفافية والمصداقية التي تغرق البلد,وانعدام الزبونية والمحسوبية,و قولوا العام زين..

هذا بالنسبة لمن تريد الدخول من الأبواب الرئيسية,أما محبي رياضة "الشعبط",الذين تركوك في مقاعد الدراسة تستمتع بقصة الصرصار والنملة وخرجوا,لتفاجئ بهم لاحقا ضمن لجنة الشفوي,أو في حراسة الامتحان الكتابي,فهم الذين عرفوا كيف تؤكل الكتف وشافوا "غيرو",وفهموا أن العز للثلاثي الأبدي : "الخلفية..الموهبة..التقصدير"..

لخلفية هي التي تفتح كل الأبواب,خاصة إذا كانت خلفية كتلك التي تمتلكها " كيم كارداشيان",فأثناء تحصيلنا العلمي,كانت الفتيات العمليات ينهجن تحصيلا من نوع آخر:"تحصيل لحمي" وموضعي,هدفه إغناء بؤرة الاهتمام العربي,ودعم المقومات التنافسية في إطار التشاركية السريرية ..

فحينما كنا نعكف على الدفاتر والكتب,ونبتسم في سذاجة والأساتذة يشجعوننا على صقل موهبتي الكتابة والشعر,كانت الفتيات " الذكيات" يتنقلن من عرس إلى "سبوع" إلى"ختانة",صقلا لموهبة هز الوز على

وحدة ونص,وحفظا لمعلقات العونيات والشيخات من "الحلاوة فين كاينة " إلى " اضرب القرعة والصباح منك"..

ولما كنا نراجع الدروس قبل كل مقابلة عمل,كانت ذوات النظرة الثاقبة, يراجعن "الكوافورات" ويستأجرن ملابس تليق بالحدث,تكشف على الثروات اللحمية,والتضاريس الجغرافية التي من شانها إثارة اهتمام أصحاب "الشكارة",وتتناسب و المناصب الشاغرة..

لذلك لا باس إن اعترف الإنسان بخطئه و"شاف غيرو",استيفاء لشروط ولوج الوظائف العصرية الحالية في القرن 21,مرمما المقدمة والمؤخرة بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل,استعدادا لولوج سباق التوظيف في المهن المثمرة, أو التوجه للميدان الفني والعمل على فك براغي المفاصل,وشد الحبال الصوتية,نبشا عن المواهب المغمورة,وعرضا للمؤهلات الجسمية, التي قد تنال استحسان رجال السماوي,وتمكن من التعريف بالقضايا الإنسانية وحمل الراية في أهم المسابقات الفنية.