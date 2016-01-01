عن دولة الحق والقانون أتحدث

يتمّ دمج مصطلحيّ الحقّ والقانون في صيغة عند التحدث عن دولة الحقّ والقانون، فإنّه الكلام، ونحن نعلم أنّ هذين المصطلحين يرمزان بشكلٍ أساسيّ إلى خلق دولةٍ ذات مؤسّسةٍ ليس بالضّرورة أن كل دولة تطلق على نفسها هاتين الصفتين هي دولة ذات ،ديمقراطيّةمؤسّسةٍ ديمقراطيّة، ويرجع في تقييم هذه الدولة إلى أصل الحكم المتمثل بالشعب، ومدى .شعور المواطنين بالحقّ والقانون (الديمقراطيّة) في ظلّ هذه الدولة

بل القائمين بتسيير أموره؛ حيث إنّه يعكس المجتمع بشكلٍ واضح صورة الممارسات من قيعطينا أنموذجاً واضحاً عن ديمقراطيّة الدولة وإمكانيّة وصفها بدولة الحقّ والقانون. يُعتبر المجتمع بكافة تناقضاته هو المقيّم الأساسيّ لأداء مؤسّسات الدولة، وهو الذي يُمكّن من طرح ر الإجابة عن تلك التساؤلات هي المرشد حول أداء تلك المؤسّسات، وتعتب تقييميهأسئلةٍ الأساسيّ إلى المعيار الحقيقيّ الذي يتمّ تقييم الدولة من خلاله، ومن هنا تُعرف أنّها دولة حقّ .وقانون

في كافة الأحوال فإنّه لا يجوز التسليم بأنّ الدولة ذاتِ المؤسّسات هي التعبير الحقيقيّ عن كنوعٍ من التعتيم لتحقيق مآرب، أو رغباتٍ أخرى خاصّة بها، الدور المنوّط بها، فربّما كانت أو بهدف الوصول إلى مكسب تسعى في الوصول إليه انطلاقاً من تشييد مؤسّساتٍ مُعيّنة. في هذا الصدد: (لا يوجد عبثٌ أكبر من الاعتقاد بأنّ كلّ ما هو مُنظّم بواسطة سيشرونيقول من هنا تأتي الحاجة الدائمة لتقصّي الحقائق والأخبار المؤسّسات أو قوانين الشعوب عادلٌ) .في أعماق أيّ دولةٍ تزعم بأنّها دولة حقٍّ وقانون يختلف تعريف مفهوم دولة الحق والقانون من بلدٍ لآخر، لكن يمكن أن يتم إيجاد تعريف لهذا لقانون هي المصطلح من خلال عددٍ من النقاط تعمم التعريفات جميعها، وهي: دولة الحق واعبارة عن دولة فيها حق وقانون يُسيّران المنتسبين إلى تلك الدولة، من خلال مراعاة عددٍ من المبادئ القائمة على ضرورة احترام الحريّات الشخصيّة، من خلال ضمان الحريّات الفرديّة والتشبث بالقيم الإنسانيّة.

راد والجماعات، بهدف تمكينهم من ضرورة احترام القوانين التي تمّ وضعها لتسيير الأف العيش وفق نهجٍ يسوده العدل الجماعي، إضافةً لحمايتهم في حالة وقوع أيّ ظرفٍ قد يلحق تطبيق مبدأ فصل السلطة للعمل ،الأيديولوجيةالأذى بهم أو بإنسانيتهم دون النظر إلى ى حدة، حتى لا تتحوّل بمقتضيات الحقّ والقانون، إضافةً لتحديد مُهمّة وماهية كل سلطة عل.ممارسة تلك السلطات إلى فوضى