لا لعيد الأضحى تضامنا مع فقراء المغرب!
كلما حل عيد الأضحى إلا و بدأ تهافت الأغنياء و أصحاب المال الحرام على اقتناء أحسن ما يعرض في أسواق الماشية، حيث كل من عثر على" حولي بكرونو سايك الرونو "، و اشتراه بثمن خيالي كمن بشر بالجنة، في حين لا يعني ذلك شيئا بالنسبة للفقراء و المحرومين. إذ كيف يسمح الغني لنفسه بنحر عجل فتي أو كبش سمين، أملح و أقرن، كما جاء في السنة، ليتمتع أبناؤه و يتلذذون بلحمه مشويا أو " مقليا " أو " محمرا مجمرا " تارة ،أو " مبخرا مفورا " أو " مخلعا " تارة أخرى، بينما جاره المسكين الذي لم يقدر على الإلحاح، أو جارته الأرملة و أبناؤها الأيتام لا يستطيعون شراء جدي مشاكس أو حمل وديع ؛ مع العلم أن المغرب بلد إسلامي سني، من الواجب عليه أن يوفر لمواطنيه القدرة على ممارسة شعائرهم الدينية كما ينبغي، اللهم إن كان فقط محسوبا على العالم الإسلامي؛ بسبب النفاق الديني و الإجتماعي و السياسي و الوطني الذي يمارسه بعض المسؤولين عن شؤون البلاد.
إن أغنياء و أعيان الدولة لا يصلون إلا " مرااا مرة فالزمان و فالمناسبات ": جمعة، عيد، جنازة، ... و " بلا وضو " ، كما أنهم لا يصومون رمضان و لا يزكون، ولكن يتزوجون بالنساء الجميلات مثنى و ثلاث و أكثر، وينتظرون " العيد الكبير " بفارغ الصبر ليشتري البورجوازيون الأكباش المليحة من "فئة " 5000 و 6000 و 7000 درهم، للتباهي بها أمام سكان الحي و الأقارب، بينما يهدى لأعيان البلد " حولي سرندي " لكل واحد منهم، من طرف" الرعاين "، حثالة البشر الذين يستغلون عيد الأضحى لكسب الأرباح على حساب المؤمنين من المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، عن طريق الإحتكار و المضاربة في الأسعار، علما أن الأغنياء و الأعيان ليسوا في حاجة إلى هذه القرابين وإلى لحومها، بسبب" مرض السكر " الذي يعكر صفو حياتهم اليومية و " الكريسطينون "، كما قال الفنان القدير محمد الجم في إحدى مسرحياته الخالدة.
هناك من الأغنياء المفتونين بملذات الدنيا و زينتها من ينفق على حولي عيد الأضحى 10000 درهم، يعني مليون سنتيم، بينما الملايين من المغربيات و المغاربة يشتغلون مقابل 30 أو 40 درهم في اليوم، هذا إذا اشتغلوا، أما إن لم يجدوا شغلا، يكتفون ب " أتاي و الخبز و البيصارة " إلى أن تهترئ أمعاؤهم.
منهم كذلك متقاعدين أو أرامل المتقاعدين، الذين لا تتجاوز منحة تقاعدهم 350 درهما أو أقل، هذا في الوقت الذي ينفق أباطرة المخدرات و لصوص المال العام نصف ثرواتهم أو كلها على عشيقاتهم من العاهرات.
أما المنافقون من رجال الدين، الذين لا يتقنون، هم كذلك، سوى صلوات و خطب الجمعة و الأعياد و التراويح، والذين يتحكمون في السذج من المحسنين، الذين يصرون على بناء المساجد و لا شيء غير المساجد، بينما أطفال الأطلس و الريف و القرى النائية محرومون من نور العلم و المعرفة و نعمة الصحة و العافية، بسبب انعدام المدارس و الأعداديات و المستشفيات و الماء الصالح للشرب، أو لصعوبة المسالك و الطرق المؤدية إليها. فعوض أن ينشؤون " بنكا مواطنا "، تضامنيا، و توظيف ثرواتهم الخيالية لدعم الفقراء و المعوزين و بناء و تجهيز المرافق الاجتماعية، كما فعلت عائلة روكفلير في أمريكا و ريكار في فرنسا و الحريري في السعودية و لبنان، تراهم يبنون مسجدا هنا و آخر هناك، و كأن كل شيء على أحسن ما يرام، بينما النساء الحوامل يلدن أطفالهن في ظروف مزرية. هذا و فضيلة الشيخ العلامة " عالم النفس الديني " ومن معه، في كل مدينة، يتربصون بكل هذه الثروة إلى أن يأخذون نصيبهم من هذا المال" السايب " الذي علمهم السرقة، بإسم الدين و النفاق.
تشير بعض الإحصائيات إلى أن ما بين 6 و 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز تنحر سنويا في المغرب، بمناسبة عيد الأضحى، إلا أن حصة الفقراء منها تبقى ظئيلة.
لهذا، إما أن "نعيدو" جميعا بكرامة و إما " ما نعيدوش كاع " ضمانا للمساواة و العدالة الاجتماعية و تضامنا مع الفقراء المعوزين.
كم من أب فقير وضع حدا لحياته شنقا و كم من آخر هاجر بيت أو " براكة " الزوجية بسبب " حولي العيد الكبير ".
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