سيارات ممنوعة من دخول سبتة المحتلة انطلاقا من الاثنين المقبل
أخبارنا المغربية : تطوان
أكدت مصادر مطلعة ، ان السلطات المغربية ستشرع الى جانب نظيرتها الاسبانية ، في تطبيق اجراءات جديدة بخصوص دخول السيارات الى مدينة سبتة ، و ذلك ابتداء من الاسبوع المقبل.
الاجراءات الجديدة حسب ذات المصادر ، تتمثل في منع دخول اي سيارة ليست في ملك سائقها ، أو اشتراط حصوله على التزام من صاحب السيارة ، مسجل ومصادق عليه بوزارة النقل .
و سيتم منع دخول السيارات المهترئة التي توجد في حالة ميكانيكة غير جيدة، أو التي تم تعديلها بغرض نقل حمولة أكبر من البضائع المهربة .
هذه الاجراءات المزمع تطبيقها انطلاقا من يوم الاثنين المقبل ، تشمل أيضا منع السيارات التي لا تتوفر على البطاقة الخضراء (carte verte ) الخاصة بالتأمين الدولي .
هذه الخطوة كما ذكرنا في مقال سابق، ستعمل على كشف حقيقة ما يشاع حول ان العديد من السيارات التي تدخل الى سبتة للتبضع هي في ملكية المشرفين و الساهرين على المراقبة بباب الحدود سبتة اي رجال الجمارك والامن.
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