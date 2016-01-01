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سيارات ممنوعة من دخول سبتة المحتلة انطلاقا من الاثنين المقبل

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 11 دقيقة مضت
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سيارات ممنوعة من دخول سبتة المحتلة انطلاقا من الاثنين المقبل

أخبارنا المغربية : تطوان 

أكدت مصادر مطلعة ، ان السلطات المغربية ستشرع الى جانب نظيرتها الاسبانية ، في تطبيق اجراءات جديدة بخصوص دخول السيارات الى مدينة سبتة ، و ذلك ابتداء من الاسبوع المقبل.

الاجراءات  الجديدة  حسب ذات المصادر ، تتمثل في منع دخول اي سيارة ليست في ملك سائقها ،  أو اشتراط حصوله  على التزام من صاحب السيارة ، مسجل ومصادق عليه بوزارة النقل .

و سيتم منع دخول السيارات المهترئة التي توجد في حالة ميكانيكة غير جيدة، أو التي تم تعديلها بغرض نقل حمولة أكبر من البضائع المهربة .

هذه الاجراءات المزمع تطبيقها انطلاقا من يوم الاثنين المقبل ، تشمل أيضا منع السيارات التي لا تتوفر على البطاقة الخضراء (carte verte ) الخاصة بالتأمين الدولي .

هذه الخطوة كما ذكرنا في مقال سابق، ستعمل على كشف حقيقة ما يشاع حول ان العديد من السيارات التي تدخل الى سبتة للتبضع هي في ملكية المشرفين و الساهرين على المراقبة بباب الحدود سبتة اي رجال الجمارك والامن.

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