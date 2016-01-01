معطيات جديدة تكشف عنها صحيفة "غارديان" بعد طرد أحد صحافييها من المغرب
أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية الخميس أن المغرب قام بطرد أحد صحافييها، وأن الصحافي عاد إلى لندن.
وقالت الصحيفة في بيان أن “سعيد كمالي دهقان بخير وأمان، وقد عاد إلى لندن”.
وأضافت “لقد فوجئنا بأن يضطر صحافي محترم في الغارديان كان يعد تحقيقات في المغرب، إلى أن يغادر البلد وسوف ندرس بمزيد من التفصيل ظروف” طرده.
وقالت الغارديان إن صحافيها شارك مطلع الأسبوع في قمة “النساء في أفريقيا” في مراكش في جنوب المغرب.
من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس إنه لا علم لها بطرد الصحافي من المغرب إلى بريطانيا.
وسعيد كمالي دهقان يعمل في مقر الصحيفة في لندن حيث يتولى خصوصا تغطية الشؤون الإيرانية.
وفي 2010 نال جائزة “صحافي العام” من فورين برس أسوسيشن لتغطيته المظاهرات التي شهدتها طهران عقب الانتخابات الرئاسية في 2009.
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