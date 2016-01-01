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"أمانديس" فوق "صفيح ساخن" بعد اختفاء مليار ونصف .. و هذه التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"أمانديس" فوق "صفيح ساخن" بعد اختفاء مليار ونصف .. و هذه التفاصيل "أمانديس" فوق "صفيح ساخن" بعد اختفاء مليار ونصف .. و هذه التفاصيل

أخبارنا المغربية 

تعيش شركة أمانديس المكلفة بتدبير الماء و الكهرباء بمنطقة الشمال ، على صفيح ساخن، بعد تسريب وثائق تتهم جمعية الأعمال الاجتماعية للشركة الفرنسية، بتدبير مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة لبناء مسبح بقيمة مالية إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار، وهي الوثائق التي لم تكن متاحة للجميع قبل الانتخابات الجماعية لشتنبر الماضي.

و أشارت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، هو من يقف وراء هذا التسريب، حيث ما زال المكتب النقابي لعمال ومستخدمي الشركة  يوزع ملفات تتضمن نسخة من شهادة خبرة صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وتقريرا أنجزته لجنة دراسة المشاريع الكبرى بالجماعة الحضرية ونسخة من تصميم مشروع المسبح، مقدما ذلك بمثابة دليل قاطع على الاختلالات التي شابت تشييد هذا المرفق، الذي من المفروض أن يستفيد منه المستخدمون والعمال وأسرهم.

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