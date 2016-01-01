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عااجل...أب أحد التلاميذ يرسل أستاذا لمستعجلات سطات

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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عااجل...أب أحد التلاميذ يرسل أستاذا لمستعجلات سطات

 

نورالدين ثلاج من سطات

تعرض الأستاذ "عبدالله أ" لاعتداء شنيع صباح اليوم الجمعة 30 شتنبر داخل حجرة الدرس بوحدة اولاد عزوز جماعة أولاد عامر التابعة لمديرية سطات، على يد أب أحد التلاميذ، نقل على إثره صوب المستشفى لتلقي العلاج.

وصرح الأستاذ "محمد ف" يعمل بنفس الوحدة المدرسية أن المعتدي اقتحم حجرة الدرس وشرع في كيل الاتهامات وأنواع السب والشتم للأستاذ امام مرأى ومسمع التلاميذ ويمسك برأسه ويرطمه مرات متتالية بالحائط، حيث لم يفلته حتى افقده وعيه وسقط أرضى .

وأضاف ذات المتحدث أن الأستاذ لم يقو على الوقوف وأنشأ يتقيأ بشكل زرع الرعب والهلع في صفوف تلامذته وخلف موجة استنكار وتذمر في صفوف العاملين بالمجموعة المدرسية .

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