تلميذان "يسلخان" مدير إعدادية ويرسلانه إلى المستعجلات

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أفادت مصادر تعليمية من إقليم الحوز أن تلميذين يتابعان دراستهما بإعدادية سيدي عبد الله بن حساين القروية قد أقدما على الاعتداء على مدير المؤسسة مما أدى إلى إصابته بشكل بليغ.

وأضافت ذات المصادر أن خلافا بين التلميذين والمدير أدى إلى دخولهم في مشاداة كلامية انتهت بالاعتداء على المسؤول التربوي الشيء الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بمراكش.