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هذا مصير الحوامل اللواتي لم يتمكن من اجتياز مباراة التوظيف بقطاع التعليم

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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هذا مصير الحوامل اللواتي لم يتمكن من اجتياز مباراة التوظيف بقطاع التعليم

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية مباراة خاصة بتوظيف الأستاذات المتدربات اللواتي كن في فترة حمل ووضع إبان إجتياز زملائهم للمباراة.

و أعلنت مصالح وزارة التربية الوطنية، عن نتائج المباراة بحر الأسبوع المنقضي والتي خلفت موجة غضب كبيرة بعد ترسيب أزيد من 150 أستاذا اجتازوا جميع مراحل المباراة.

و أشارت  التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أنها لن تسمح بترسيب 150 أستاذا متدربا بينهم، كفاء ات من خيرة الأساتذة الموجودين في التنسيقية، حيث أن نجاح جميع فوج الأساتذة المتدربين هو جوهر الإتفاق الرسمي في شهر أبريل.

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