الأساتذة المتدربون يصعدون في وجه وزارة بلمختار بعد اتهامها بتصفية الحسابات ضد الراسبين

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من المنتظر أن تقوم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالتصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية بعدما اتهمتها بتصفية الحسابات في حق الراسبين في مباراة التوظيف و البالغ عددهم 150 طالب.

و اعتبرت التسنيقية أن الذين تم ترسيبهم، أغلبهم وجوه عرفت بنضالها في الاحتجاجات التي خاضوها ضد مرسومي بلمختار، القاضيين بفضل التكوين عن التوظيف، وتخفيض قيمة المنحة.

و أشار أحد أعضاء التنسيقية الوطنية، و الذي هو في نفس الوقت من الراسبين، إلى أن كل الذين تم ترسيبهم حصلوا على نقاط جيدة، وتم تزوير محاضرهم، من أجل ترسيبهم.