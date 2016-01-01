الأساتذة المتدربون يصعدون في وجه وزارة بلمختار بعد اتهامها بتصفية الحسابات ضد الراسبين
أخبارنا المغربية
من المنتظر أن تقوم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالتصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية بعدما اتهمتها بتصفية الحسابات في حق الراسبين في مباراة التوظيف و البالغ عددهم 150 طالب.
و اعتبرت التسنيقية أن الذين تم ترسيبهم، أغلبهم وجوه عرفت بنضالها في الاحتجاجات التي خاضوها ضد مرسومي بلمختار، القاضيين بفضل التكوين عن التوظيف، وتخفيض قيمة المنحة.
و أشار أحد أعضاء التنسيقية الوطنية، و الذي هو في نفس الوقت من الراسبين، إلى أن كل الذين تم ترسيبهم حصلوا على نقاط جيدة، وتم تزوير محاضرهم، من أجل ترسيبهم.
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