بلمختار يحيل هذه الملفات على وزارة العدل

أخبارنا المغربية

أحال رشيد بلمختار وزير التربية الوطني عددا من الملفات المتعلقة باختلالات صفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي في عدد من الأكاديميات على وزارة العدل، والتي أحالتها على النيابة العامة حتى تجري الشرطة القضائية تحقيقا بشأنها.

و يتعلق الأمر، حسب صحيفة أخبار اليوم، بخمس أكاديميات، سبق أن أجريت بشأنها مفتشية الوزارة افتحاصا حول اقتناء هذا العتاد، منها أكاديميتي الجديدة والحوز، وهو الافتحاص الذي تعزز بالتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات.

و تابعت نفس اليومية أن بلمختار صرح أنه أحال 15 ملفا على القضاء تتعلق بالبرنامج الاستعجالي، الذي هم الفترة التي تولى فيها محمد اخشيشن مسؤولية الوزارة، منها ما صدرت أحكام بشأنه ومنها ملفات مازالت متداول لكن الوزير لم يكشف المتهمين في هذه الملفات.