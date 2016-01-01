منتدى دايفوس يصفع المغرب بخصوص التعليم و يبوئه هذه المرتبة المخجلة

أخبارنا المغربية

وضع مؤشر جودة التعليم العالمي لسنة 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المغرب في المركز التاسع عربيا، على المستوى الجامعي والمركز العاشر على المستوى الابتدائي.

وصنف التقرير ذاته، الذي ضم 140 دولة، المغرب في الرتبة 101 عالميا في مؤشر جودة التعليم الجامعي، والمرتبة 110 عالميا في جودة التعليم الابتدائي، واستثنى التقرير 6 دول عربية لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، كما لم يشمل التقرير فلسطين وجزر القمر وجيبوتي.

واحتلت قطر المرتبة الأولى عربيا، من حيث جودة التعليم الابتدائي، والمركز التاسع عالميا، وحلت أيضا في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا على مستوى جودة التعليم الجامعي، في حين تذيلت مصر الترتيب، حيث حلت في المرتبة 139 عالميا على مستوى جودة التعليم الجامعي والابتدائي.

أما على الصعيد العالمي فاحتلت سنغافورة المرتبة الأولى على مستوى التعليم الجامعي، تلاها كل من سويسرا وفنلندا، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 20 يليها السويد وألمانيا وفرنسا، في حين حلت غينيا في المركز الأخير.

واعتمد التقرير على 12 معيارا هي المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي، والتعليم الجامعي، والتدريب، والصحة، والتعليم الأساسي، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطوير الأعمال والابتكار.