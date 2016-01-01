هذه هي الجامعات و المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي حصلت على اعتراف الدولة

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، بمنح اعتراف الدولة لبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة المحدثة في إطار الشراكة التي تجمعهما

وذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بالجامعة الخاصة لمراكش تانسيفت الحوز، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، والجامعة الدولية للدار البيضاء، والجامعة الدولية الخاصة لأكادير، والمدرسة العليا للهندسة المعمارية للدار البيضاء، ومدرسة إدارة الأعمال، والمدرسة المركزية للدار البيضاء.

وأوضح البلاغ أن اعتراف الدولة بهذه الجامعات والمؤسسات، الذي يندرج في إطار تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتعليم والبحث العلمي، يهدف إلى الرفع من مستوى جودة التعليم العالي بالمغرب والإسهام في تحسين قدرته التنافسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأضاف أن اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، كما نص على ذلك القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والصادر في سنة 2000، بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن شهادات المؤسسة المعترف بها من طرف الدولة تقبل لمعادلة الشهادات الوطنية.ويمثل اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، حسب المصدر ذاته، تحولا تاريخيا بالنسبة لهذا القطاع، حيث قامت الوزارة بخلق دينامية جديدة بقطاع التعليم العالي الخاص من خلال إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية تهم اعتراف الدولة بهذه المؤسسات.

ويمنح هذا الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.يذكر أن الجامعة الدولية للرباط كانت أول جامعة خاصة تحصل على اعتراف الدولة سنة 2016.