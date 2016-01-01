بالفيديو : معلمة تهاجم حصاد بسبب ظلم الحركة الانتقالية و تهدد بحرق ذاتها
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في سياق الحديث عن الحركة الانتقالية التي شهدها قطاع التعليم بالمغرب قبل أيام مضت ، تداولت صفحات بالفيسبوك شريط فيديو حديث، يوثق لنموذج " مأساة " اجتماعية ضحيتها " معلمة " تشتغل بمجموعة مدارس سيدي عبد العزيز السهول " نيابة سلا " ، صرحت أنها حرمت من حقها في الانتقال ، و روت تفاصيل مثيرة جدا حول المصاعب التي تكبدتها طوال السنوات الماضية من اشتغالها كمدرسة ، مهددة الوزير حصاد بحرق ذاتها ، حيث أكدت أن التعليم ينضبط للمذكرات المنظمة و ليس للقرارات كما هو معمول به في نظام " البوليس " ، و تحدثت عن تجاوزات شهدتها الحركة الانتقالية التي حرمتها من الالتحاق بزوجها.
تفاصيل أكثر تجدونها من خلال هذا الفيديو :
شاشة أخبارنا
كنز القذافي المدفون يسيل لعاب سكان مدينة خنيفرة
انشغل سكان مدينة “خنيفرة” بقصة كنز الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المدفون بأحد منازل المدينة، وبدأ الباحثون عن الكنوز التنقيب فعليًا عنه، بعدما صدقوا القصة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟