بالفيديو : معلمة تهاجم حصاد بسبب ظلم الحركة الانتقالية و تهدد بحرق ذاتها

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في سياق الحديث عن الحركة الانتقالية التي شهدها قطاع التعليم بالمغرب قبل أيام مضت ، تداولت صفحات بالفيسبوك شريط فيديو حديث، يوثق لنموذج " مأساة " اجتماعية ضحيتها " معلمة " تشتغل بمجموعة مدارس سيدي عبد العزيز السهول " نيابة سلا " ، صرحت أنها حرمت من حقها في الانتقال ، و روت تفاصيل مثيرة جدا حول المصاعب التي تكبدتها طوال السنوات الماضية من اشتغالها كمدرسة ، مهددة الوزير حصاد بحرق ذاتها ، حيث أكدت أن التعليم ينضبط للمذكرات المنظمة و ليس للقرارات كما هو معمول به في نظام " البوليس " ، و تحدثت عن تجاوزات شهدتها الحركة الانتقالية التي حرمتها من الالتحاق بزوجها.

تفاصيل أكثر تجدونها من خلال هذا الفيديو :