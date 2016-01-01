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بالفيديو : معلمة تهاجم حصاد بسبب ظلم الحركة الانتقالية و تهدد بحرق ذاتها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو : معلمة تهاجم حصاد بسبب ظلم الحركة الانتقالية و تهدد بحرق ذاتها

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في سياق الحديث عن الحركة الانتقالية التي شهدها قطاع التعليم بالمغرب قبل أيام مضت ، تداولت صفحات بالفيسبوك شريط فيديو حديث، يوثق لنموذج " مأساة " اجتماعية ضحيتها " معلمة " تشتغل بمجموعة مدارس سيدي عبد العزيز السهول " نيابة سلا " ، صرحت أنها حرمت من حقها في الانتقال ، و روت تفاصيل مثيرة جدا حول المصاعب التي تكبدتها طوال السنوات الماضية من اشتغالها كمدرسة ، مهددة الوزير حصاد بحرق ذاتها ، حيث أكدت أن التعليم ينضبط للمذكرات المنظمة و ليس للقرارات كما هو معمول به في نظام " البوليس " ، و تحدثت عن تجاوزات شهدتها الحركة الانتقالية التي حرمتها من الالتحاق بزوجها.

تفاصيل أكثر تجدونها من خلال هذا الفيديو :

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