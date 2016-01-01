5 أمور على مريض السكري مراعاتها خلال الصيف
حرارة الصيف من العوامل التي تؤثر سلباً بأكثر من طريقة على مريض السكري، ما يزيد من صعوبة إدارة المرض والتحكم في نسبة السكر بالدم. للتغلب على ذلك وتفادي أية مشاكل يمكن أن يسببها موسم الصيف اتبع النصائح الـ 5 التالية:
من الضروري لمريض السكري زيارة طبيب العيون للفحص الدوري خلال الصيف
الماء. اشرب المزيد من الماء والسوائل غير المدرّة للبول. تجنّب جفاف الجسم، فهو أمر يؤثر بشدة على حالة السكري. الجفاف يرفع نسبة السكر بالدم إلى مستويات عالية، ومع انخفاض المناعة بسبب المرض تحدث مضاعفات. اشرب ما بين لترين و3 لترات من الماء على مدار اليوم.
لا للمشروبات الغازية. ارتفاع الحرارة والخوف من جفاف الجسم ليس مبرراً لتناول المشروبات الغازية، خاصة إذا كنت مدخناً ومصاباً بالسكري.
الأماكن المغلقة. احرص على تمضية أوقات أطول في أماكن مغلقة ومكيفة الهواء لتفادي الجفاف.
فحص العيون. من الضروري لمريض السكري زيارة طبيب العيون للفحص الدوري خلال الصيف. أي احمرار أو التهاب بسيط في العين يمثل نوعاً من الخطورة على حالة السكري، وينبغي التعامل معه باهتمام أكبر.
قياس السكر. خلال فصل الصيف على مريض السكري التحكم في نسبة السكر بالدم بدرجة أكبر. استخدم مضخات الأنسولين أو العلاجات المناسبة لحالتك، واتبع التعليمات الطبية والتغذوية بدقة لتظل نسبة السكر ضمن الحدود الآمنة طوال الوقت، وقم بقياس نسبة السكر بوتيرة منتظمة.
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