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بالفيديو والصور.. أغرب مشاجرة بين سائقي سيارة في بريطانيا

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 10 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. أغرب مشاجرة بين سائقي سيارة في بريطانيا

رصدت كاميرا مراقبة أحد الشوارع أغرب شجار وقع بين سائقي سيارات.

 

حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشاجر اثنان من الرجال في منتصف العمر وسط الطريق بالأيدي وتطور الشجار لسقوطهما أعلى بعضهما البعض وتبادلهما الضربات كالأطفال.

 

حاول بعض السكان الفصل بينهما ونجحوا في إعادتهما إلى سيارتهما، وتحقق السلطات المحلية لمدينة ديربي البريطانية في الحادث.

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