بالفيديو.. عصابة نسائية تسرق حافظة نقود من زبونة بمحل ملابس
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عملية سرقة نفذتها عصابة نسائية استولت خلالها على حافظة نقود من حقيبة زبونة بمحل ملابس بالمغرب.
وأظهر المقطع إحدى سيدات العصابة تدخل المحل بحجة الشراء، ثم تتبعها زميلاتها، وأثناء ذلك تلفت نظرهن إلى وجود الحقيبة لتتحين إحداهن الفرصة وتلتقط الحافظة من داخلها.
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