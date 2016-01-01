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بعد 7 سنوات من القطيعة ، من يكون سفير المغرب الجديد بإيران؟

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 53 دقيقة مضت
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بعد 7 سنوات من القطيعة ، من يكون سفير المغرب الجديد بإيران؟ بعد 7 سنوات من القطيعة ، من يكون سفير المغرب الجديد بإيران؟

التحق السيد حسن حامي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا جديدا للمملكة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 1986.

وعمل السيد حامي، الحاصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية، كمستشار للشؤون الخارجية بمديرية التعاون الثقافي والعلمي بالوزارة، ما بين 1986 و 1989، ومستشارا، نائب رئيس بعثة بسفارات المملكة بمالي والنرويج وكوريا الجنوبية.

وفي الفترة ما بين 1995 و1999، التحق بالوزارة كرئيس قسم الدراسات والتنسيق والنهوض بالتعاون بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي، وعمل مستشارا ثم وزيرا مستشارا، نائب رئيس بعثة بسفارة المملكة بالولايات المتحدة ما بين سنتي 1999 و 2004.

والتحق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون كرئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بمديرية الشؤون العربية والإسلامية، ما بين 2004 و 2008.

وفي سنة 2008 عين السيد حامي سفيرا مقيما لدى جمهورية أذربيجان، وغير مقيم لدى جمهورية قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. ومثل السيد حامي المملكة المغربية في عدة مؤتمرات دولية، وصدرت له عدة مؤلفات في العلاقات الدولية والرواية والشعر بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

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