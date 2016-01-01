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مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر

أخبارنا المغربية : متابعة 

نشرت مجلة "دير شبيغال" الألمانية الواسعة الانتشار مقالا عن الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث ركزت على صعوبة حصول حزب الاصالة و المعاصرة على المرتبة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر، بالنظر إلى شعبية منافسه الاول العدالة والتنمية في أوساط الشعب المغربي و قوة برنامجه الانتخابي.

و أشارت كاتبة المقال هيلين زوبير ، الى أن أخطر شئ يهدد السير العام لاستحقاق 7 أكتوبر هو التلاعب بنتائج الانتخابات بناء على الأوامر التي قد يتلقاها بعض رجال السلطة ، وهو الامر الذي يهدد استقرار البلاد و ينسف الاستثناء المغربي بعد ثورات الربيع العربي. 

و شبهت كاتبة المقال الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة إلياس العماري في قامته الصغيرة و شنبه ب"شارلي شابلن"، مشيرة أنه يتلقى الدعم من مقربين من المحيط الملكي.

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