العماري: سفريات بنكيران كلفت الدولة أكثر من 3 ملايير
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قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في تصريح ليومية آخر ساعة أن" رئيس الحكومة أتى خلال السنوات الثلاث الأخيرة بخبراء وباحثين إلى رئاسة الحكومة دون أن نعرفهم ،حيث اشرف على صرف ميزانيات بقيمة أربعة ملايير خاصة بمن قال إنهم خبراء وباحثون، دون أن نطالع خبرة أو بحوثا صادرة عنهم".
وحول سفريات رئيس الحكومة، أوضح زعيم "البام" "رئيس الحكومة كان يكتري طائرة بأكملها حمولتها 200 راكب لتأمين سفره على متنها، دون أن يحجزر في رحلات عمومية مع الركاب"، مؤكدا أن هذه السفريات كلفت خزينة الدولة خلال ثلاث سنوات فقط أكثر من 3 ملايير .
ولفت العماري الانتباه إلى أن "رئيس الحكومة، كغيره من رؤساء الحكومات، يقع تحت تصرفه صندوق خاص، لا يكشف لنا عن أوجه صرف أمواله، وهو الصندوق الذي تضخ فيه الدولة سنويا أكثر من ملياري سنتيم".
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