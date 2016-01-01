السلطات المغربية تُرحل صحافيا بريطانيا من المغرب

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

علمت أخبارنا المغربية من مصادر محلية من الحسيمة أن السلطات عمدت لتوقيف الصحافي بجريدة الغارديان البريطانية سعيد كمالي الإيراني الأصل، وذلك أمس الأربعاء 27 شتنبر، وذلك على خلفية إنجازه ربورتاجا حول “حراك الريف”، ولقائه العديد من الناشطين أبرزهم نوال بنعيسى والتي توصف بخليفة الزفزافي.



السلطات المغربية رحلت كمالي في اتجاه الدار البيضاء، ثم في اتجاه بريطانيا عبر مطار محمد الخامس.



سعید کمالی دهقان وهذا اسمه الكامل، من مواليد (1 مايو 1985 في كرج ، إيران) هو صحفي إيراني مقيم في العاصمة البريطانية لندن ويعمل في صحيفة الغارديان. حصل على جائزة صحافي العام في سنة 2009 من جمعية الصحافة الأجنبية بسبب تغطيته المتميزة لأحداث الشغب والمظاهرات التي اجتاحت إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009.