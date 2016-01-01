الرئيسية | سياسة | السلطات المغربية تُرحل صحافيا بريطانيا من المغرب

السلطات المغربية تُرحل صحافيا بريطانيا من المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 39 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السلطات المغربية تُرحل صحافيا بريطانيا من المغرب

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية   
علمت أخبارنا المغربية من مصادر محلية من الحسيمة أن السلطات عمدت لتوقيف الصحافي بجريدة الغارديان البريطانية سعيد كمالي الإيراني الأصل، وذلك أمس الأربعاء 27 شتنبر، وذلك على خلفية إنجازه ربورتاجا حول “حراك الريف”، ولقائه العديد من الناشطين أبرزهم نوال بنعيسى والتي توصف بخليفة الزفزافي.

السلطات المغربية رحلت كمالي في اتجاه الدار البيضاء، ثم في اتجاه بريطانيا عبر مطار محمد الخامس.

سعید کمالی دهقان وهذا اسمه الكامل، من مواليد (1 مايو 1985 في كرج ، إيران) هو صحفي إيراني مقيم في العاصمة البريطانية لندن ويعمل في صحيفة الغارديان. حصل على جائزة صحافي العام في سنة 2009 من جمعية الصحافة الأجنبية بسبب تغطيته المتميزة لأحداث الشغب والمظاهرات التي اجتاحت إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009.

مجموع المشاهدات: 825 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات