بعد الحسيمة : سكان مدينة أكبر إحتياطي من " الفوسفاط " في العالم يخرجون للاحتجاج في الشارع و هذه مطالبهم
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
على شاكلة حراك " الريف " ، دعا نشطاء بالفيسبوك ساكنة إقليم خريبكة من أجل الخروج عشية اليوم السبت بداية من الساعة السادسة مساء من أجل الاحتجاج أمام المكتبة الوسائطية ، من أجل رفع بمجموعة من المطالب ، أهمها الحق في الشغل والعيش الكريم.
و جاء في تدوينة تقاسمها عدد كبير من رواد الفيسبوك : " تسكن بأبي الجعد ، وادي زم ، بوجنيبة ، بولنوار ، حطان ، أولاد عزوز ، المفاسيس و خريبكة ، عاطل عن العمل ، والدك توفي تحت الانقاض او بالسرطان، سلبوا أرضك .. فإنك معني بالحضور لانتزاع حقوقك و إيصال صوتك للمطالبة بالعيش الكريم و الحق في الشغل ".
هذه الدعوة حظيت بتجاوب وتفاعل كبيرين من قبل عدد كبير من نشطاء الفيسبوك ، الذين عبروا عن استيائهم الكبير جراء عدم استفادتهم من عائدات الفوسفاط الذي يمثل حوالي 90 بالمائة من احتياطي العالم ، حيث طالبوا بضرورة خلق مشاريع تنموية من شأنها تحريك عجلة " الاقتصاد " المحلي ، في ظل شح فرص الشغل ، في مقابل تفشي أمراض لها ارتباط باستخراج الفوسفاط ، دون أن يكون للساكنة نصيب من هذه الثروة.
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