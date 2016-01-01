خطير ... أمن بوجدور يحجز 25 سيفا داخل سيارة أحد المرشحين

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بعد الحرب الضارية التي شهدتها الحملة الانتخابية مدينة بوجدور يوم أمس الأحد، شنت المصالح الأمنية حملة موسعة، حيث تمكنت من حجز 25 سيفا وسلاحا أبيضا من الحجم الكبير بسيارة من نوع “هوندا” تابعة لأحد وكلاء اللوائح الإنتخابية .

و أشارت مصادر محلية أن شحنة السيوف والأسلحة كانت موجهة لبلطجية أحد الأحزاب بغرض استعمالها في المواجهة التي العنيفة التي شهدتها المدينة يوم أمس.

و تعرض مرشح البام من قبيلة لعروسيين “عبد الله ” بضربة سيف على مستوى الوجه، كما تم الإعتداء على وكيل لائحة السنبلة سيد ابراهيم خيا من خلال تهشيم واجهة سيارته.