خطير ... أمن بوجدور يحجز 25 سيفا داخل سيارة أحد المرشحين
أخبارنا المغربية
بعد الحرب الضارية التي شهدتها الحملة الانتخابية مدينة بوجدور يوم أمس الأحد، شنت المصالح الأمنية حملة موسعة، حيث تمكنت من حجز 25 سيفا وسلاحا أبيضا من الحجم الكبير بسيارة من نوع “هوندا” تابعة لأحد وكلاء اللوائح الإنتخابية .
و أشارت مصادر محلية أن شحنة السيوف والأسلحة كانت موجهة لبلطجية أحد الأحزاب بغرض استعمالها في المواجهة التي العنيفة التي شهدتها المدينة يوم أمس.
و تعرض مرشح البام من قبيلة لعروسيين “عبد الله ” بضربة سيف على مستوى الوجه، كما تم الإعتداء على وكيل لائحة السنبلة سيد ابراهيم خيا من خلال تهشيم واجهة سيارته.
شاشة أخبارنا
فيديو.. 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها .!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟