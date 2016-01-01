خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال

أخبارنا المغربية - جمال مايس

تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها وبيعها للأطفال الصغار .

الغريب أن هذه العبوات البلاستيكية لا تحتوي على تاريخ الصلاحية ، ولا تضم مكونات هذا المنتوج وهو ما يجعلنا نتساءل عن مصدره وطبيعته وهل له ضرر على سلامة الأطفال.

اباء تساءلوا عن دور لجان المراقبة وكيف لمثل هذه المنتوجات أن تغزو الأسواق دون أن تراقب ، خصوصا وأنها لا تحمل مدة الصلاحية أو اسم الشركة ومكونات المشروب.