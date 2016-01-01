80 خادمة مغربية بسجن في السعودية تستغثن بالملك محمد السادس

أخبارنا المغربية - الرباط ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل ... تفاصيل أكثر