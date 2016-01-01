خطوات هامة للمقبلات على الإرضاع

1- قومي بتدليك ثدييكِ

كما يحتاج الجسم إلى التدليك بين الوقت والآخر، فإن الثديين يحتاجان أيضاً إلى هذا الأمر من أجل إعدادهما للرضاعة، كما إنه سيساعد في جعلهما مسترخيين، كذلك سيساهم في تعويدكِ على كيفية إنزال الحليب بواسطة المضخة لجعل الطفل يشربه في وقت لاحق. لكن أحرصي على أن يكون التدليك بحركات دائرية لطيفة وليس بقسوة. ابدئي من الأعلى إلى الأسفل مروراً بالحلمتين.

2- اعرفي إن كانت حلمتا ثدييكِ مسطحتين أم معكوستين

من الممكن أن تكون حلمتا ثدييكِ معكوستين، هذا الأمر لا يسبب القلق، هناك العديد من النساء يمكنهن الإرضاع بشكل طبيعي مع امتلاكهن حلمات معكوسة. لمعرفة ذلك بنفسكِ قومي بإمساك حلمتيكِ واضغطي عليهما برفق، إن انتصبتا للخارج فهذا يعني أنهما مسطحتان وإن اتجهتا للداخل فهذا يعني أنهما معكوستان. في هذه الحالة عليكِ استشارة الطبيب المختص إن كنتِ في حاجة إلى الاستعانة بأداة في الرضاعة أو استخدام جهاز إبراز حلمتي الثديين.

3- احرصي على تنظيف ثدييكِ

قد ينفر الطفل منكِ إن كنتِ لا تهتمين بغسل ثدييكِ، كما أن هذا الأمر قد يتسبب له في المرض أيضاً. لتنظيف ثدييكِ يكفي أن تغسليهما بشكل مستمر بالماء العادي دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات تنظيف أو صابون أو زيوت، إلا إن كانت حلمتا ثدييكِ جافتين، فستحتاجين للاستعانة بمرطبات طبية كي يصبحا أكثر طراوة.

4- اهتمي باستشارة الطبيب

لا تهملي استشارة الطبيب المختص فيما تقومين به أو ما تنوين عليه، قد يحتاج جسمكِ إلى الاستعانة بأدوية طبية خاصة أو بعض المكملات الغذائية أو بعض الأعشاب من أجل زيادة كمية الحليب لديك. كما قد تكونين قد قمتِ بعملية جراحية في ثدييك أو زرع قد تؤثر بشكل سلبي على الرضاعة الطبيعية وستحتاجين عندها إلى إرضاع طفلكِ صناعياً.

5- احرصي على إراحة ثدييكِ

كما كنتِ تحرصين على إراحة جسمكِ أثناء الحمل، فإن إراحة الثديين هو أمر شديد الأهمية، لأن تعرض الثديين للضغط الشديد أو الترهل قد يؤثر بشكل سلبي على ضخ الحليب فيهما، لذلك ارتدي حمالات مريحة ومناسبة لثدييك حتى لا تعرضيهما للتعب والإرهاق، ننصحكِ باستعمال الحمالات القطنية المخصصة للإرضاع.

6- ابتعدي عن بعض العادات السيئة

هناك بعض العادات السيئة التي قد تتبعينها ولا تؤثر بشكل سلبي في صحة ثدييكِ، لكن مع الحمل والرضاعة فإن الأمر يحتاج منكِ إلى الحرص على الابتعاد عن بعض الأمور المؤذية لهما مثل استخدام بعض أنواع الصابون التي تتسبب في تعريضهما للجفاف وفرك الليفة بعنف على الجسم وغيرها من الأمور... إذا شعرتِ ببعض الآلام فيهما، يمكنكِ استخدام كمادات الشاي الدافئ.