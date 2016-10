مباريات توظيف 220 إطار بالمحافظة العقارية

Vu le Dahir n°1.02.125 du premier Rabia II 1423 (13/06/2002) portant promulgation de la loi n°58.00 portant création de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie;

Vu le Décret n°2.00.913 du 18 Joumada II 1423 (27/08/2002), pris pour l’application de la loi n°58.00 relative à la création de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie;

Vule Dahir n°1-16-17 du 08 Joumada I 1437 (17 février 2016) portant nomination de M. Karim TAJMOUATI, Directeur Généralde l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie;

Vu le Décret n° 2-01-94 du 29 I 1422 (22 juin 2001) fixant les conditions dans lesquelles les pupilles de la Nation bénéficient d’une priorité pour l'accès aux emplois publics au sein des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques;

Vu le Décret n°2-64-389 du 10 rabia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants;

Vu le Décret n°2-01-96 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) fixant les conditions dans lesquelles des emplois dans les services des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques peuvent être réservés aux anciens militaires et aux anciens combattants;

Vu l’Arrêté du Premier ministre n°3-130-00 du 7 rebia II (10 juillet 2000) fixant la liste des postes en priorité susceptibles d'être affectés aux personnes handicapées ainsi que le pourcentage de ces postes pour les administrations de l'Etat et des instances qui en dépendent;

Vu la loi des cadres au titre de l’année 2016;

Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement n°24/2012 du 06 Hijja 1433 (22/10/2012) relative aux procédures de recrutement dans les Etablissements et les Entreprises Publics;

Vu le Statut du personnel de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie tel qu’il a été modifié et complété;

Décide







Article1: L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) organise des concours pour le recrutement de deux cent vingt (220) cadres et (50) agents de maîtrise repartis comme suit:

- 60 (soixante) candidats titulaires du master, master spécialisé en droit privé, ayant un lien direct avec le droit foncier et ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20 à la dernière année. Les candidats définitivement admis seront affectés aux services de la conservation foncière suivants:





- 08 (huit) candidats titulaires du diplôme d'Ingénieur d’Etat en informatique ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14/20 à la dernière annéeet disposant d’une expérience professionnelle de 2 ans au moins, options: Génie Logiciel (4); Administration des Systèmes (2); Sécurité des Systèmes d’Information (2). Les candidats définitivement admis seront affectés, à la Direction des systèmes d’Information et des Procédures à Rabat.

- 140 (cent quarante) candidats titulaires de la licence en droit privé ayant obtenu leur diplôme avec une mention "assez bien" au moins et une moyenne supérieure ou égale à 12/20 pendant les 4 derniers semestres (licence des études fondamentales) ou pendant les 3ème et 4ème années (licence, ancien régime). Les candidats définitivement admis seront affectés aux services de la conservation foncière suivants:

- 12 (douze) candidats titulaires du diplôme d’informatiste de l’Ecole des Sciences de l’Information ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 13/20 pendant les deux dernières années d’études. Les candidats définitivement admis seront affectés aux services de la conservation foncière suivants:

- 20 (vingt) candidats titulaires du diplôme de technicien en comptabilité des Instituts Spécialisés de Technologie Appliquée ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 13/20 à la dernière année d’études et disposant d’une expérience professionnelle de 2 ans au moins. Les candidats définitivement admis seront affectés aux services de la conservation foncière suivants:

- 30 (trente) candidats titulaires du diplôme technicien spécialisé en informatique des Instituts Spécialisés de Technologie Appliquée ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 13/20 à la dernière année d’études et disposant d’une expérience professionnelle de 2 ans au moins, options: Techniques des Réseauxinformatiques (28); Techniques de Développement Informatique (2). Les candidats définitivement admis seront affectés comme suit:

Sept pour cent (7%) des postes seront réservés aux personnes handicapées et 25% auxanciens combattants, anciens résistants ou pupilles de la Nation.





Article 2: Le concours est ouvert aux candidats:

- De nationalité marocaine;

- Agés de 18 ans au moins et 45 ans au plus au 31 décembre 2016.





Article 3: Déroulement des concours

Il sera procédé à une présélection des dossiers de candidature sur la base des conditions mentionnées dans les articles 1 et 2.

Les candidats retenus à l’issue de cette première phase participeront au concours qui se déroulera comme suit:

Epreuve Durée Coefficient Epreuve écrite: Portant sur la discipline demandée

3H 2 Epreuve orale: Entretien avec le jury des sujets permettant l'évaluation de l'aptitude du candidat à remplir les missions afférente au profil demandé

20 à 30 min 3

Les épreuves peuvent être rédigées en langue arabe ou française, au choix du candidat.

Chaque épreuve est sanctionnée par une note chiffrée de 0 à 20. Ne sont admissibles pour l’épreuve orale que les candidats ayant obtenus, au moins, une note de 10/20 dans l’épreuve écrite. Les épreuves écrites auront lieu à Rabat.

Est considérée comme convocation, la publication des listes des candidats retenus pour participer aux épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et les dates des épreuves, sur le portail:www.emploi-public.ma et sur le site de l'Agence (www.ancfcc.gov.ma).



L’entretien avec le jury vise l’évaluation des éléments suivants:

- Connaissances se rapportant à la discipline demandée

- Connaissances Générales

- Comportement et communication

- Langues: arabe ou français

Ne sont admis définitivement que les candidats ayant obtenu, à l’issu des épreuves écrite et orale, une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 dans la limite du nombre de postes pourvus. La liste des candidats définitivement admis et la liste d’attente sont arrêtées par ordre de mérite et en fonction des villes d'affectation choisies par les candidats.



Article 4: Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes:

- Le formulaire de candidature à télécharger du site de l’Agence (www.ancfcc.gov.ma), à renseigner minutieusement et à signer par le candidat. Sur ce formulaire le candidats doit obligatoirement spécifier la ville d'affectation souhaitée;

- Un Curriculum Vitae avec photo;

- Des copies certifiée conforme des relevés de notes;

- Une attestation justifiant l'expérience requise;



- Une copie certifiée conforme du diplôme;

- Une copie de la CNI;

- Une copie certifiée conforme de la carte «Personne handicapée», pour les personnes handicapées;

- Une copie certifiée conforme de la carte justifiant la qualité d’ancien combattant, ancien résistant ou pupille de la Nation, délivrée par l’autorité compétente.

- Une copie certifiée conforme de la carte justifiant la qualité d'ancen combatant, ancien résistant ou pupille de la Nation, délivrée par l'autorité compétente.







Les dossiers des candidats ayant la qualité d’ancien combattant, ancien résistant ou pupille de la Nation doivent parvenir à l’ANCFCC via la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des anciens militaires et anciens combattants.

Les candidats fonctionnaires doivent adresser leurs demandes portant obligatoirement l’avis de leur administration sous couvert de la voie hiérarchique, sous peine de rejet du dossier de candidature ou de suppression de la liste des candidats définitivement admis s'il s'avère plus tard que les intéressés n'auraient pas déclaré leur qualité de fonctionnaire.