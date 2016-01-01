حملة توظيفات جديدة مرتقبة بالأمن الوطني بضوء أخضر من الحكومة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر حكومية أن حملة توظيفات جديدة قد يتم الإعلان عنها قريبا بالإدارة العامة للأمن الوطني وذلك بعد منح الحكومة المنتهية ولايتها ضمن قانون المالية الجديد الحق للحموشي بتعويض العناصر المحالة على التقاعد أو التي أنتهى ارتباطها بسلك الشرطة وبقي مكانها شاغرا منذ الآن عن طريق مباريات جديدة.

هذا الإجراء يأتي في إطار التعليمات الصادرة والتي تروم تعزيز القدرات البشرية والمادية للجهاز الأمني المغربي، حيث من المنتظر أن تشهد الميزانية المخصصة للقطاع ارتفاعا ملحوظا في قانون المالية الجديد الشيء الذي سيمكنها من الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لها.