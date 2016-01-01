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مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 مباراة لتوظيف 9390 منصبا:

3710 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية - سلم 10 . إعلان التوظيف..

3390  أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية - سلم 10 .   إعلان التوظيف..

2290 أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الثانية - سلم 10 . إعلان التوظيف..

ويعتبر تاريخ الجمعة 9 دجنبر 2016 آخر أجل لإرسال طلبات الترشيح.

 
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