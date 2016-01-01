مباراة توظيف 9390 منصبا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 مباراة لتوظيف 9390 منصبا:
3710 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية - سلم 10 . إعلان التوظيف..
3390 أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية - سلم 10 . إعلان التوظيف..
2290 أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الثانية - سلم 10 . إعلان التوظيف..
ويعتبر تاريخ الجمعة 9 دجنبر 2016 آخر أجل لإرسال طلبات الترشيح.
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