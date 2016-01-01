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بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد ثلاثة مواسم ناجحة من البرنامج الكوميدي الساخر " رشيد شو " ، الذي حقق نسب مشاهدة عالية ، و غير مسبوقة في تاريخ قنوات القطب العمومي ، فاقت 6 ملايين مشاهد ، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة، أن المنشط التلفزيوني رشيد العلالي بصدد وضع اللمسات الأخيرة من أجل استئناف برنامجه الكوميدي في نسخته الرابعة ، لكن نسخة هذه الموسم ستكون مغايرة تماما عن السنوات الماضية ، إذ سيعرف البرنامج سلسلة من التغييرات الجذرية ، إن على مستوى الفقرات أو حتى الديكور .

إلى ذلك فقد أكدت ذات المصادر لـ " أخبارنا " أن فقرات برنامج " رشيد شو " ستعرف تغييرات جذرية ، حيث ستنضاف فقرة " الكاميرا الخفية " التي سيتم من خلالها تناول بعض القضايا اليومية ، علاوة على تخصيص موضوع للنقاش " حدث أسبوعي "، يسائل من خلاله العلالي ضيوفه وفق منظورهم الخاص للقضية ، و سلسلة أخرى من الفقرات الجديدة ، سيتم الكشف عنها خلال أولى حلقات البرنامج .

و من جهة ثانية ، فقد عرف " ديكور " البرنامج تغييرا شاملا ، بإحداث ديكور جديد يضاهي ما يشاهده المتتبع المغربي عبر " بلاطوهات " برامج رائدة في الوطن العربي ، حيث جاءت هذه التغييرات الجذرية ، في إطار التفاعل اليومي مع محبي البرنامج ، الذين بلغ عددهم حوالي 4 ملايين و نصف مليون معجب عبر صفحة " رشيد العلالي " على الفيسبوك ، و الذين كانت لهم بصمة قوية في إحداث هذه التعديلات الهامة.

هذا و من المنتظر أن ينطلق بث أولى حلقات البرنامج مع بداية شهر دجنبر المقبل ، حيث وضع العلالي قائمة بأسماء شخصيات بارزة في مجالات مختلفة سيتابعها المشاهد المغربي لأول مرة على برنامج " رشيد شو " . 

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