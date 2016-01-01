حكاية صاحبة " حشومة عليك" و هذا ما قررته بعد تحقيقها الشهرة

أخبارنا المغربية ــ نوفل العمراني

لم تكن تتخيل "أمينة الذهبي" أن الفيديو المصور بطريقة عفوية سيتسبب في قلب حياتها 180 درجة، حيث سيساهم في شهرتها و كأنها حصلت على إعلان مجاني لقناتها التعليمية.

فأمينة تلميذة في السنة الثانية من سلك الباكلوريا شعبة العلوم الرياضية، من مدينة تازة، كانت قد قررت في وقت سابق فتح قناة تعليمية على اليوتيوب، و اختارت لها موضوع :"قصص أنصحكم بقراءتها"، حيث كانت تقدم فيها لمحة عن بعض القصص العربية و العالمية لكي يتعرف زوار القناة عليها، حيث كان أغلبهم من التلاميذ و التلميذات في سن أمينة.

لكن الأقدار شاءت أن تضع أمينة بين المواضيع التي تهز الفياسبوك، و تحقق البوز بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بوضع فيديو عفوي و طريف لها في صفحتها الفايسبوكية، متضمن لعبارة "حشومة عليك" و هي العبارة التي هزت الفايسبوكيين بطريقة إلقائها، حيث عبر أكثر من معجب بالفيديو بجمال هذه الفتاة والإحساس الجميل والمرهف الذي قالت به العبارة، في المقابل واجه معارضة من طرف بعض المنتقدين و الذين قالوا أن طريقة إلقاء تلك العبارة لم تخلو من ايحاءات و الإغراء.

و ساهم الفيديو بطريقة رهيبة في حصول فيديوهات الفتاة السابقة لمشاهدات قياسية، و هي التي لم تكن تتعدى من قبل 5000 مشاهدة، الأمر الذي ساهم في شهرتها بشكل كبير، الشهرة التي لم تُرض والدها، خاصة و أن ابنته أصبحت على لسان كل فايسبوكي، خاصة و أنهم من عائلة محافظة.

و لم تتحمل أمينة هذه الشهرة المفاجئة، و إرضاء لوالدها ، قررت أن تعتزل التدوين والنشر على الفايسبوك و اليوتيوب، و تقوم بالتركيز على دراستها.

و قالت أمينة عبر حسابها الشخصي :"رضاة الأب ديالي أهم لي من كلشي، ويلا كان غير الفايس اللي غادي يقلقو عليا أنا أفضل نحيدو، أنا حاولت نقدم محتوى نفيد الناس ولكن الانتقادات خلقت لي مشاكل مع الأب ديالي ولهذا أفضل الانسحاب".