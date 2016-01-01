جهة طنجة تطوان الحسيمة ساهمت بأزيد من 18,5 مليون درهم لتجهيز مستعجلات مستشفيات الجهة

أكد بلاغ لمجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة أن المجلس ساهم بأزيد من 18 مليون و 690 ألف درهم لدعم وتجهيز مستعجلات المستشفيات الواقعة بتراب الجهة.



وأوضح بلاغ لمجلس الجهة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جميع المستشفيات المعنية تسلمت التجهيزات التقنية التي تم اقتناؤها عن طريق طلبات عروض مفتوحة، والتي تم تحديد عددها ومواصفاتها من طرف المديرية الجهوية للصحة".



وأضاف البلاغ أن هذه العملية تأتي في إطار مساهمة الجهة في "تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة في أقسام المستعجلات بالمستشفيات الثلاثة عشر لفائدة مرتفقيها في الأقاليم الثمانية المكونة لتراب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة".



وذكر البلاغ بأن مجلس الجهة كان قد أبرم اتفاقية مع وزارة الصحة تتعلق بتمويل برنامج تقوية البنية التقنية من أجل دعم أقسام المستعجلات بالمستشفيات التابعة لتراب الجهة.



واستفاد من هذه العملية مستشفى محمد الخامس بطنجة، ومستشفى أصيلة، ومستشفى سانية الرمل ومستشفى الأمراض النفسية بتطوان، ومستشفى محمد الخامس بالحسيمة، ومستشفى ترجيست، ومستشفى للا مريم بالعرائش، ومستشفى القصر الكبير، ومستشفى محمد الخامس بشفشاون.



كما تسلمت هذه التجهيزات مستعجلات مستشفى محمد السادس بالمضيق، ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، ومستشفى أبو القاسم الزهراوي بوزان، ومستشفى قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة.