إنزكان.. لقاء لإطلاق مشروع نموذجي للأسر المستقبلة للأطفال في وضعية هشة

يحتضن "مركز الجسر" بعمالة إنزكان أيت ملول، يوم غد السبت ، لقاء يتم خلاله إطلاق مشروع نموذجي للأسر المستقبلة للأطفال في وضعية هشة في إقليم تارودانت وعمالتي أكادير إداوتنان ، وإنزكان ايت ملول ، وذلك بمبادرة من " مؤسسة أمان" لحماية الطفولة بتارودانت.



وأفاد بلاغ للمنظمين ، أن هذا المشروع النموذجي ، الذي يجعل الأطفال في وضعية هشة في علاقة سليمة مع القوانين ، يندرج ضمن "مشروع حماية " الذي يحظى بدعم من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ، ووزارة العدل والحريات ، وبتمويل من الإتحاد الأوربي.



ويهدف هذا المشروع النموذجي ، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ، إلى بلورة الخطوط العريضة والإجراءات الضرورية الكفيلة بوضع نظام أسري للاستقبال ، وتعزيز الكفاءات في هذا المجال على الصعيدين الجهوي والوطني ، في أفق توسيع هذا النظام ليشمل كافة جهات المملكة.



وبفضل هذا المشروع ، سيكون باستطاعة الأطفال في وضعية هشة أن ينعموا بالتواجد في محيط أسري مستقر تتوفر فيه كافة شروط الاستقبال الجيد ، فضلا عن إمكانية استفادتهم من الولوج للخدمات الصحية ، والاستفادة من الدعم السيكولوجي والولوج للتربية .



وحسب المصدر ذاته ، فإن تنزيل هذا المشروع النموذجي يقتضي انخراط مجموعة من الشركاء ، من ضمنهم وزارة الشباب والرياضة ، ومحاكم عمالتي أكادير وإنزكان وإقليم تارودانت ، وجمعيتي "تيكمينو" (منزلنا) بأكادير، و "أنير" بإنزكان، ومركز حماية الأسرة بأكادير ، والعصبة المغربية لحماية الطفولة ، التابعة لمركز للاأمينة للطفولة بمدينة تارودانت.



ومن المقرر أن يتم الشروع في تنفيذ برنامج التكوين الخاص بهذا المشروع ابتداء من يوم 2 أكتوبر القادم لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل هذا المشروع وتتبع تنفيذه ، حيث ستشتغل في هذا الإطار "مؤسسة أمان " لحماية الطفولة بتارودانت ، بتنسيق مع أطراف أخرى من ضمنها ، على الخصوص، القاضي المكلف بالقاصرين ، والخلية المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالإقليم.



للإشارة فإن هذا المشروع يتجاوب مع الأولويات الوطنية والدولية الخاصة بحماية الطفولة ، وذلك بانسجام مع توجهات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الطفولة لسنة 2010، ومع أحدث التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل.