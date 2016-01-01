الرئيسية | اقتصاد | موريتانيا تتخذ تصعيدا اقتصاديا اتجاه المغرب بهذا القرار

موريتانيا تتخذ تصعيدا اقتصاديا اتجاه المغرب بهذا القرار

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
موريتانيا تتخذ تصعيدا اقتصاديا اتجاه المغرب بهذا القرار

أخبارنا المغربية 

قررت قيادة أركان الجيش الموريتاني نقل شبكة اتصالاتها المغلقة الخاصة بقوات الجيش الموريتاني من الشركة المغربية الموريتانية "مورتيل" إلى شركة سودانية ـ موريتانية.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من فاتح يناير المقبل، و أن القرار اتخذ قبل فترة، ويدخل على ما يبدو ضمن تصعيد سياسي من موريتانيا ضد المغرب.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات