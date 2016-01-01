موريتانيا تتخذ تصعيدا اقتصاديا اتجاه المغرب بهذا القرار
بواسطة 6 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
قررت قيادة أركان الجيش الموريتاني نقل شبكة اتصالاتها المغلقة الخاصة بقوات الجيش الموريتاني من الشركة المغربية الموريتانية "مورتيل" إلى شركة سودانية ـ موريتانية.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من فاتح يناير المقبل، و أن القرار اتخذ قبل فترة، ويدخل على ما يبدو ضمن تصعيد سياسي من موريتانيا ضد المغرب.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟