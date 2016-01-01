موريتانيا تتخذ تصعيدا اقتصاديا اتجاه المغرب بهذا القرار

أخبارنا المغربية

قررت قيادة أركان الجيش الموريتاني نقل شبكة اتصالاتها المغلقة الخاصة بقوات الجيش الموريتاني من الشركة المغربية الموريتانية "مورتيل" إلى شركة سودانية ـ موريتانية.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من فاتح يناير المقبل، و أن القرار اتخذ قبل فترة، ويدخل على ما يبدو ضمن تصعيد سياسي من موريتانيا ضد المغرب.