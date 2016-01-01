10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا"
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استبق المجلس الوطني لخريجي "البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي"، الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن مبادرة لإنقاذ الموسم الدراسي بتشغيلهم بالتعاقد مع الأكاديميات، فأكدوا رفضهم، متشبثين بحل يضمن الإدماج في الوظيفة العمومية.
و كشفت وردة الزاوي، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار، لصحيفة الصباح أن المجلس الوطني اجتمع، وقرر بالإجماع، رفض أي مبادرة حكومية، تقضي بتشغيلهم بعقود محددة المدة.
ويأتي موقف الأطر حسب المتحدثة نفسها، ردا على ما أعلنته تسريبات متواترة منذ بداية الأسبوع، تفيد وجود استعداد للإعلان عن تشغيل الأطر بـ”الكونطرا”، تنفيذا لأوامر عليا حول اتخاذ إجراء ات استثنائية لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من الاكتظاظ وخصاص الأساتذة.
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