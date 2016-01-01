الرئيسية | مستجدات التعليم | 10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا"

10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا"

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا" 10 آلاف إطار يرفضون الاشتغال في الأقسام عن طريق "الكونطرا"

أخبارنا المغربية 

استبق المجلس الوطني لخريجي "البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي"، الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن مبادرة لإنقاذ الموسم الدراسي بتشغيلهم بالتعاقد مع الأكاديميات، فأكدوا رفضهم، متشبثين بحل يضمن الإدماج في الوظيفة العمومية.

و كشفت وردة الزاوي، عضو لجنة الإعلام الوطنية  لتنسيقية خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار، لصحيفة الصباح  أن المجلس الوطني اجتمع، وقرر بالإجماع، رفض أي مبادرة حكومية، تقضي بتشغيلهم بعقود محددة المدة. 

ويأتي موقف الأطر حسب المتحدثة نفسها، ردا على ما أعلنته تسريبات متواترة منذ بداية الأسبوع، تفيد وجود استعداد للإعلان عن تشغيل الأطر بـ”الكونطرا”، تنفيذا لأوامر عليا حول اتخاذ إجراء ات استثنائية لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من الاكتظاظ وخصاص الأساتذة.

مجموع المشاهدات: 118 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات