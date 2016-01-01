بسبب جرأته في فضح السياسات التربوية، توقيف أجرة الأستاذ لحسن اللحية

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بسبب مواقفه "الجريئة" ضد سياسات وزارة التربية الوطنية، تم توقيف الأستاذ المكون و المؤطر و الباحث التربوي حسن اللحية عن العمل، مع توقيف أجرته.

و توصل الأستاذ اللحية برسالة من طرف مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، تقرر فيها توقيف الأستاذ مؤقتا عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية.

و لقي الأستاذ تضامنا كبيرا من طرف معجبيه على الفايسبوك، حيث نددت جل التعليقات بضعف الإدارة التربية أمام كل من يفضحها، حيث كتب أحد المعلقين :"إما أن تكون حمار الطاحونة وتمرر كل ما يريدون أو أنت مخالف لقواعد وأخلاقية العمل بشكل يبيح عقابك وتأديبك، هذا حال مسؤولينا سواء في التربية أو العدل أو الصحة .......؟؟؟؟؟؟؟؟".