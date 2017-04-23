بالفيديو : غناء و شغب التلاميذ يدفع بأستاذة إلى مغادرة قسمها
بواسطة 50 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
حول تلامذة أحد المدارس العمومية بالمغرب قسمهم إلى فضاء للغناء والرقص بحضور الأستاذة.
و تناقلت العديد من صفحات الفايسبوك، فيديو يوثق شغب التلاميذ، حيث يتصرفون بطريقة لا تمت بصلة للحقل التربوي.
و اضطرت الأستاذة لمغادرة حجرة الدراسية بعدما تعالى صوت غناء التلاميذ الذين لا يبدون أي احترام للأستاذة.
شاشة أخبارنا
رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
أعلن الرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل ماكرون، أن العاصمة المغربية الرباط ، ستكون أول مكان يزوره بعد انتخابه رئيسا لفرنسا تعبيرا عن متانة علاقات بلاده مع ... تفاصيل أكثر
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
- نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص
- مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟