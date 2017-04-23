بالفيديو : غناء و شغب التلاميذ يدفع بأستاذة إلى مغادرة قسمها

أخبارنا المغربية

حول تلامذة أحد المدارس العمومية بالمغرب قسمهم إلى فضاء للغناء والرقص بحضور الأستاذة.

و تناقلت العديد من صفحات الفايسبوك، فيديو يوثق شغب التلاميذ، حيث يتصرفون بطريقة لا تمت بصلة للحقل التربوي.

و اضطرت الأستاذة لمغادرة حجرة الدراسية بعدما تعالى صوت غناء التلاميذ الذين لا يبدون أي احترام للأستاذة.