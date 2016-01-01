الرئيسية | مستجدات التعليم | سطـات : في غياب النقل المدرسي ..أسر تستعين بـ "الخطافة" لإيصال أبنائها إلى المدارس

سطـات : في غياب النقل المدرسي ..أسر تستعين بـ "الخطافة" لإيصال أبنائها إلى المدارس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سطـات : في غياب النقل المدرسي ..أسر تستعين بـ "الخطافة" لإيصال أبنائها إلى المدارس

 

عادل النويتي: سطات

تستعين العشرات من الأسر في جماعة أمنيع نواحي سطات بسيارات النقل السري والتي تعرف بـ"الخطافة" لتأمين وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بأولاد أمراح التي تبعد عن التجمعات السكنية بمسافات لا تقل عن 10 كيلومترات

وقد أكدت المصادر ل"أخبارنا" أن الظاهرة تفشت أكثر في جل دواوير الجماعة ، حيث أن غياب أي إجراءات لتوفير النقل المدرسي دفعت الأسر إلى اللجوء لخدمات سيارات النقل السري.

وطبقا لنفس المصادر، فإن التلاميذ يعيشون معاناة حقيقية للوصول إلى المؤسسات التعليمية في فصل الشتاء، حيث التساقطات المطرية، وموجة البرد. ويكونون معرضين للمخاطر أثناء مغادرتهم للمدرسة في الفترة المسائية، في غياب الإنارة العمومية، واضطراهم لعبور مناطق خالية من الساكنة. 

وانتقدت المصادر عدم اكتراث رئيس الجماعة بهذه الوضعية، وضعف اجتهاد المسؤولين عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تقديم يد المساعدة لتوفير سيارات النقل المدرسي، عكس مقاربات ناجحة في مناطق أخرى.

مجموع المشاهدات: 176 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات