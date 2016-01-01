سطـات : في غياب النقل المدرسي ..أسر تستعين بـ "الخطافة" لإيصال أبنائها إلى المدارس
عادل النويتي: سطات
تستعين العشرات من الأسر في جماعة أمنيع نواحي سطات بسيارات النقل السري والتي تعرف بـ"الخطافة" لتأمين وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بأولاد أمراح التي تبعد عن التجمعات السكنية بمسافات لا تقل عن 10 كيلومترات
وقد أكدت المصادر ل"أخبارنا" أن الظاهرة تفشت أكثر في جل دواوير الجماعة ، حيث أن غياب أي إجراءات لتوفير النقل المدرسي دفعت الأسر إلى اللجوء لخدمات سيارات النقل السري.
وطبقا لنفس المصادر، فإن التلاميذ يعيشون معاناة حقيقية للوصول إلى المؤسسات التعليمية في فصل الشتاء، حيث التساقطات المطرية، وموجة البرد. ويكونون معرضين للمخاطر أثناء مغادرتهم للمدرسة في الفترة المسائية، في غياب الإنارة العمومية، واضطراهم لعبور مناطق خالية من الساكنة.
وانتقدت المصادر عدم اكتراث رئيس الجماعة بهذه الوضعية، وضعف اجتهاد المسؤولين عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تقديم يد المساعدة لتوفير سيارات النقل المدرسي، عكس مقاربات ناجحة في مناطق أخرى.
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