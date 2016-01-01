وصفة طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية بالجسم
تعاني بعض السيدات من انتشار الزوائد الجلدية بالجسم مما يؤثر على مظهره بشكل سلبي، لتبدأ تساؤلاتهن عن طرق التخلص من هذه الزوائد.
ويقدم الدكتور سمير الحلو خبير الأعشاب، وصفة طبيعية تقضي على الزوائد الجلدية بالجسم.
المكونات:-
كحول أبيض
قطن
خل تفاح
الطريقة:-
نغسل المنطقة التي بها الزوائد الجلدية جيدا، ثم نجففها ونعقمها بالكحول الأبيض، بعدها ندلكها بالقطن المبلل بخل التفاح جيدا لمدة دقيقتان، ونترك خل التفاح عليها لمدة 3 ساعات، ثم نغسل الجسم بعدها بالماء الدافئ، ونكرر الوصفة مرة واحدة يوميا، ومع مرور الوقت نلاحظ اسوداد الزوائد الجلدية وتساقطها بدون أي آثار على الجلد.
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